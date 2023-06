तो क्या बॉल टैंपरिंग से ऑस्ट्रेलिया ने बनाई बढ़त? पैट कमिंस की टीम पर लगा बड़ा आरोप!

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत अच्छी है. दी ओवल में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी को करारे झटके दिए. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पांच विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 163 और स्टीव स्मिथ ने 121 रन की पारी खेली. विकेट शुरुआत में गेंदबाजी के लिए अच्छा माना जा रहा था. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए कमाल की बल्लेबाजी की. भारतीय गेंदबाज मैच में लंबे वक्त तक अपनी सही लाइन और लेंथ हासिल नहीं कर पाएं.

भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो अभी तक सिर्फ रविंद्र जडेजा ही 30 से अधिक का स्कोर बना पाए हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली खुलकर नहीं खेल पाए हैं.

