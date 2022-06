Shahid Afridi fined for overspeeding: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को उनकी रफ्तार ने पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर रहे शाहिद को ओवरस्पीड के कारण पुलिस ने पकड़ लिया और फिर जुर्माना देने के बाद छोड़ा। शाहिद को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब वह लाहौर से कराची जा रहे थे। इस दौरान जब उनकी गाड़ी ने तय रफ्तार को पार कर लिया तो पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक उनसे 1500 रुपये जुर्माना वसूल किया। यही नहीं, पुलिसवालों ने अफरीदी के साथ फोटो भी क्लिक कराई।

शाहिद अफरीदी ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “नेशनल हाइवे एंड मोटरवे के विनम्र स्टॉफ के साथ बातचीत कर अच्छा लगा। वे प्रोफेशनल पेश आए। आप सभी से मेरा सुझाव है हमारे पास बेहद अच्छे हाइवे हैं और उन पर कम से कम 120kph की रफ्तार होनी चाहिए।”

Good to interact with a polite staff at @NHMPofficial and I found them very professional. Also my humble suggestion we have very good highways, the speed allowed should be more than 120kph! https://t.co/F7qCmcDxfT

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 28, 2022