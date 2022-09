नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एशिया कप में “टॉस जीतने और मैच जीतने” की रणनीति को बदलने के लिए श्रीलंका की सराहना की।

मेगा टूर्नामेंट में पहले गेंदबाजी करके श्रीलंका ने एशिया कप में आठ साल के बाद जीत हासिल की है, क्योंकि टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान को 23 रनों से करारी हार का स्वाद चखाया।

कनेरिया ने श्रीलंका तारीफ करते हुए कहा कि, श्रीलंका ने इस जीत के अलावा पाकिस्तान को हर फॉर्मेट में पछाड़ दिया है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज को गेंद जल्दी क्यों नहीं दी। नवाज ने 16वें ओवर में आकर ओवर फेंका।

कनेरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘श्रीलंका को एशिया कप जीतने पर बधाई, वह जीत की हकदार थी। श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतने और मैच जीतने की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया हैं, उन्होंने हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को पछाड़ दिया है।’

Congratulations Sri Lanka on Winning the Asia Cup.Well deserved victory.Lankans change the trend of winning toss and winning match,they outclassed Pakistan in every department.Y Nawaz was not bowling poor captaincy https://t.co/QdWXrharFt

