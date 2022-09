टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेल रही है, सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. मगर इस मैच में मो. रिजवान ने 46 गेंद में 68 रन की पारी खेली. मो. रिजवान पिछले कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म में है और उन्होंने विकेटकीपर और बल्लेबाज दोनों की भूमिका को बखूबी निभाया है. रिजवान ने सरफराज अहमद की जगह टीम में अपनी पक्की कर ली है, मगर कुछ क्रिकेट फैंस और क्रिकेटर्स को लगता है कि सरफराज खान को लिमिटेड ओवर के लिए टीम में जगह दी जाएगी. मगर इस चर्चा के बीच पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मो. रिजवान को लेकर बड़ा दावा किया है.

पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो सुपर से बातचीत में यह खुलासा किया. सिकंदर बख्त ने सरफराज अहमद के भविष्य को लेकर कहा कि सरफराज अब कभी खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि मो. रिजवान ने दावा किया था कि वह उसे अब टीम में लौटने नहीं देंगे. सिकंदर बख्त ने कहा कि मो. रिजवान ने मुझसे बातचीत में कहा था कि मैं सरफराज को कभी टीम में नहीं आने दूंगा. क्योंकि सरफराज जब टीम में थे, तो उन्होंने रिजवान को टीम में खेलने नहीं दिया. मगर अब चीजें उलटी है और अब रिजवान टीम में है तो सरफराज के खेलने की संभावना नहीं है. हालांकि सिकंदर बख्त ने कहा कि यह मैने सुना है और हो सकता है यह गलत भी हो सकता है.

Sarfarz will never play as long as Rizwan is there , Azam not playing domestic @iMRizwanPak @SarfarazA_54 @babarazam258 @Saqlain_Mushtaq @TheRealPCB @TheRealPCBMedia #sikanderbakht #T20WorldCup #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/4hPy9Q2sny

— Sikander Bakht (@Sikanderbakhts) September 19, 2022