दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) इन दिनों कोविड- 19 (Covid- 19) वायरस से संक्रमित हैं. दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स और खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर के इस घातक वायरस से जल्दी ही उबरने की दुआ कर रहे हैं. इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) का नाम भी शुमार हो गया है. अख्तर ने तेंदुलकर के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर उन्हें अपना फेवरिट प्रतिद्वंद्वी भी बताया.

सचिन तेंदुलकर हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) खेलकर घर लौटे हैं. छत्तीसगढ़ में खेली गई इस सीरीज के फाइनल में भारत लीजेंड्स की टीम ने श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था. लेकिन तेंदुलकर को इस वायरस से संक्रमित होने के बाद इस जीत का स्वाद कुछ किरकिरा हो गया. तेंदुलकर के अलावा सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, यूसुफ पठान और इरफान पठान को भी इसका संक्रमण हुआ है. ये सभी खिलाड़ी इस वर्ल्ड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा थे.

One of my favorite rivalries on the ground. Get well soon buddy @sachin_rt pic.twitter.com/mAleuepcwM

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 30, 2021