वैभव को उपकप्तान बनाया जाना सही फैसला नहीं, कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उठाए सवाल

वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. और कई पूर्व खिलाड़ी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आते. उनका कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी.
Published On Aug 01, 2026, 03:19 PM IST
Last UpdatedAug 01, 2026, 03:19 PM IST
vaibhav sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. सीजन 2026-27 में वैभव को यह जिम्मेदारी दी गई है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा.
इस टीम में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं. इसमें अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी और अन्य कई बड़े नाम शामिल हैं. लेकिन सूर्यवंशी को ईशान किशन का डेप्युटी बनाया गया है. 15 साल के वैभव ने सिर्फ 8 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. और इस फॉर्मेट में उनका औसत सिर्फ 17.25 का रहा है.
वैभव को जिस तरह तवज्जो दी गई है उसे लेकर कई फैंस और क्रिकेट के जानकार हैरान हैं.
सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने पर ईस्ट जोन कमिटी के प्रवक्ता मनीष वर्धन ने कहा कि हम सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘हम केवल आज के बारे में ही नहीं सोच रहे. एक उपकप्तान असल में कप्तान को बहुत करीब से देखता है और समझता है कि टीम कैसे चलती है. हम चाहते थे कि वैभव टीम के साथ अधिक इन्वॉल्व रहे क्योंकि हमें लगता है कि इससे वह काफी कुश सीखेंगे. इससे हम वैभव को लीडरशिप के बारे में कप्तानी की जिम्मेदारी डाले बिना समझा सकते हैं. हम चाहते हैं कि वह आगे बढ़े और एक दिन भारत की भी कप्तानी करे. इसी वजह से उन्हें उपकप्तानी दी गई है.’
हालांकि कुछ पूर्व खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस फैसले से सहमत नहीं हैं.
पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता पहले खिलाड़ियों में थे जो इस फैसले से सहमत नहीं थे. वह वैभव सूर्यवंशी को पूर्व क्षेत्र का उपकप्तान बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे. 15 साल के वैभव को इसी साल भारतीय टीम में जगह मिली है. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाल के प्रदर्शन के बाद वह जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.
दासगुप्ता ने कहा, ‘मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं. टीम में अनुकूल जैसे खिलाड़ी हैं जो कई साल से खेल रहे हैं. उन्हें लीडरशिप की भूमिका दी जा सकती थी. मैं इस बात से सहमत हूं कि 15-16 साल का होने के बाद भी वह बहुत प्रतिभाशाली है. इस बात में कोई शक नहीं है. लेकिन, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यह फैसला लेने की जरूरत थी. खास तौर पर रेड-बॉल क्रिकेट में.’
उन्होंने आगे कहा, ‘यह बात मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी, जिसने हाल ही में रेड-बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया हो और जो इतनी कम उम्र का हो, उसे ईस्ट जोन का उपकप्तान बना दो. उन्होंने खुद को रेड-बॉल क्रिकेट में खुद को स्थापित नहीं किया है. यहां उन्होंने ज्यादा मैच खेले हैं और न ही ज्यादा रन बनाए हैं. तो पहले उन्हें खेलने दीजिए और खुद को स्थापित करने दीजिए.’
पूर्व भारतीय ओपनर सदगोपन रमेश ऐसी ही राय रखते हैं. रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल ने कहा, ‘जिस रफ्तार से वे उसे आगे बढ़ा रहे हैं वह उसके लिए ठीक नहीं है. वह अभी सिर्फ 15 साल के हैं. यहां उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें रास्ता दिखाए न कि वह ऐसे शख्स बनें जो टीम के लिए फैसले लें. यह ठीक नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने भी 5-6 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद ही मुंबई की कप्तानी की.’
मशहूर क्रिकेट कॉमेंटेटर हर्षा भोगले भी इस फैसले से हैरान थे. उन्होंने एक्स पर लिखा था, ‘मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान सीनियर रेड-बॉल टीम का उपकप्तान बनाए जाने के पीछे क्या कारण हैं. उन्होंने 12 पारियों में 17.25 के औसत से 207 रन बनाए हैं. उनकी प्रतिभा कमाल की है लेकिन सीखने का एक दौर होता है और रेड-बॉल क्रिकेट में वह सबसे निचले पायदान पर हैं.’