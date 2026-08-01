Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

अभी'वैभव को उपकप्तान बनाया जाना सही फैसला नहीं', कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उठाए सवाल

वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. और कई पूर्व खिलाड़ी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आते. उनका कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 01, 2026, 03:19 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 03:19 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 03:19 PM IST

vaibhav sooryavanshi

vaibhav sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. सीजन 2026-27 में वैभव को यह जिम्मेदारी दी गई है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा.

इस टीम में कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं. इसमें अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी और अन्य कई बड़े नाम शामिल हैं. लेकिन सूर्यवंशी को ईशान किशन का डेप्युटी बनाया गया है. 15 साल के वैभव ने सिर्फ 8 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. और इस फॉर्मेट में उनका औसत सिर्फ 17.25 का रहा है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

वैभव को जिस तरह तवज्जो दी गई है उसे लेकर कई फैंस और क्रिकेट के जानकार हैरान हैं.

सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने पर ईस्ट जोन कमिटी के प्रवक्ता मनीष वर्धन ने कहा कि हम सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम केवल आज के बारे में ही नहीं सोच रहे. एक उपकप्तान असल में कप्तान को बहुत करीब से देखता है और समझता है कि टीम कैसे चलती है. हम चाहते थे कि वैभव टीम के साथ अधिक इन्वॉल्व रहे क्योंकि हमें लगता है कि इससे वह काफी कुश सीखेंगे. इससे हम वैभव को लीडरशिप के बारे में कप्तानी की जिम्मेदारी डाले बिना समझा सकते हैं. हम चाहते हैं कि वह आगे बढ़े और एक दिन भारत की भी कप्तानी करे. इसी वजह से उन्हें उपकप्तानी दी गई है.’

हालांकि कुछ पूर्व खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस फैसले से सहमत नहीं हैं.

दीप दासगुप्ता

पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता पहले खिलाड़ियों में थे जो इस फैसले से सहमत नहीं थे. वह वैभव सूर्यवंशी को पूर्व क्षेत्र का उपकप्तान बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे. 15 साल के वैभव को इसी साल भारतीय टीम में जगह मिली है. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाल के प्रदर्शन के बाद वह जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.

दासगुप्ता ने कहा, ‘मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं. टीम में अनुकूल जैसे खिलाड़ी हैं जो कई साल से खेल रहे हैं. उन्हें लीडरशिप की भूमिका दी जा सकती थी. मैं इस बात से सहमत हूं कि 15-16 साल का होने के बाद भी वह बहुत प्रतिभाशाली है. इस बात में कोई शक नहीं है. लेकिन, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यह फैसला लेने की जरूरत थी. खास तौर पर रेड-बॉल क्रिकेट में.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह बात मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी, जिसने हाल ही में रेड-बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया हो और जो इतनी कम उम्र का हो, उसे ईस्ट जोन का उपकप्तान बना दो. उन्होंने खुद को रेड-बॉल क्रिकेट में खुद को स्थापित नहीं किया है. यहां उन्होंने ज्यादा मैच खेले हैं और न ही ज्यादा रन बनाए हैं. तो पहले उन्हें खेलने दीजिए और खुद को स्थापित करने दीजिए.’

सदगोपन रमेश

पूर्व भारतीय ओपनर सदगोपन रमेश ऐसी ही राय रखते हैं. रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल ने कहा, ‘जिस रफ्तार से वे उसे आगे बढ़ा रहे हैं वह उसके लिए ठीक नहीं है. वह अभी सिर्फ 15 साल के हैं. यहां उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें रास्ता दिखाए न कि वह ऐसे शख्स बनें जो टीम के लिए फैसले लें. यह ठीक नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने भी 5-6 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद ही मुंबई की कप्तानी की.’

हर्षा भोगले

मशहूर क्रिकेट कॉमेंटेटर हर्षा भोगले भी इस फैसले से हैरान थे. उन्होंने एक्स पर लिखा था, ‘मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान सीनियर रेड-बॉल टीम का उपकप्तान बनाए जाने के पीछे क्या कारण हैं. उन्होंने 12 पारियों में 17.25 के औसत से 207 रन बनाए हैं. उनकी प्रतिभा कमाल की है लेकिन सीखने का एक दौर होता है और रेड-बॉल क्रिकेट में वह सबसे निचले पायदान पर हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

VIDEO: एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे ? वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल

VIDEO: एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे ? वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल
Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान
वैभव सूर्यवंशी को यहां करना होगा सुधार, VVS Laxman ने दी बड़ी सलाह

वैभव सूर्यवंशी को यहां करना होगा सुधार, VVS Laxman ने दी बड़ी सलाह
'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान

Latest News

vaibhav-sooryavanshi-63

वैभव को उपकप्तान बनाया जाना सही फैसला नहीं, कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उठाए सवाल
ajinkya-rahane-31

'कम-से-कम 7000 रन और 20 सेंचुरी की काबिलियत', पूर्व ओपनर ने की रहाणे की तारीफ
team-india-266

2027 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक ने चुनी भारतीय टीम, 2 चौंकाने वाले खिलाड़ी की कराई वापसी
hardik-59

'अपनी लीडरशिप पर कभी शक नहीं किया', हार्दिक पंड्या का कप्तानी पर बड़ा बयान
kuldeep-yadav-80

WATCH: कुलदीप की फिरकी में फंस गए बेन स्टोक्स, 10 गेंद पर बना सके सिर्फ 2 रन
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-32

"तुम्हारी वजह से मिली पहचान", अजिंक्य रहाणे के नाम माता-पिता की भावुक चिट्ठी

Editor's Pick

Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11