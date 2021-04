पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने जिम्बाब्वे के हाथों दूसरे टी20 मैच में मिली हार के बाद टीम मैनेजमेंट और कोच मिसबाह उल हक की कड़ी आलोचना की है।

बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को रविवार को हरारे स्पोटर्स क्लब में खेले गए दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 119 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 99 रन पर ऑलआउट होकर 19 रन से मैच हार गई।

– Unacquainted decision makers need to take a step back; Babar & chief selector need to call the shots. In my opinion we need an international white ball coach who understands cricket inside out & grooms our captain whilst giving clarity to our players for coming time…

मलिक ने ट्वीट किया, “बिना किसी चर्चा के फैसले लेने वाले लोगों को एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्हाइट बॉल कोच की जरूरत है जो हमारे अंदर के क्रिकेट को समझता है और आने वाले समय के लिए हमारे खिलाड़ियों को स्पष्टता प्रदान करते हुए हमारे कप्तान को तैयार करे।”

…when your management relies on likes & dislikes especially when your cricket is just in surviving mode, then what else do expect as a nation?

On top of that when you don’t let your captain take decisions this is bound to happen… #Cricket #Pakistan

— Shoaib Malik ?? (@realshoaibmalik) April 23, 2021