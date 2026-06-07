भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच टाई हुए टेस्ट में की थी अंपायरिंग, नहीं रहे पूर्व अंपायर विक्रम राजू

चार दशक पहले राजू को ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ग्रेग मैथ्यूज के खिलाफ 11वें नंबर के खिलाड़ी मनिंदर सिंह को पगबाधा आउट देने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा था.
Published On Jun 07, 2026, 10:37 PM IST
Last UpdatedJun 07, 2026, 10:37 PM IST
Generic image of a Bat and a Ball (Credit- iStock)
चेन्नई में 1986 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाई हुए ऐतिहासिक टेस्ट में अंपायरिंग करने वाले पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर वी विक्रम राजू का रविवार को निधन हो गया, वह 92 साल के थे. राजू ने दो टेस्ट और पांच वनडे मैच में अंपायरिंग की, इसके अलावा उन्होंने 42 प्रथम श्रेणी मैच में भी अंपायरिंग की.
हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा 1986 में 18 से 22 सितंबर तक चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक टाई टेस्ट मैच के लिए याद किया जाता है जो क्रिकेट इतिहास का दूसरा टाई टेस्ट था. इससे पहले केवल 1960 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच टाई हुआ था.
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने एक बयान में कहा, ‘केएससीए के अध्यक्ष और प्रबंध समिति बहुत दुख के साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर विक्रम राजू के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं. उन्होंने कई दशकों तक क्रिकेट के खेल की ईमानदारी से सेवा की, एक अंपायर के तौर पर, उन्होंने खेल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहचान बनाई। ’’
चार दशक पहले राजू को ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ग्रेग मैथ्यूज के खिलाफ 11वें नंबर के खिलाड़ी मनिंदर सिंह को पगबाधा आउट देने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा था. इस फैसले से भारत का लक्ष्य 347 पर खत्म हो गया जो 348 के जीत के लक्ष्य से महज एक रन दूर था, दारा डोटीवाला दूसरे मैदानी अंपायर थे.
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यह तीन मैच की सीरीज का पहला टेस्ट था जो आखिर में 0-0 ड्रॉ रही.अपने अंपायरिंग करियर के बाद राजू ने मैच रेफरी के तौर पर क्रिकेट में योगदान देना जारी रखा. उन्होंने चार प्रथम श्रेणी मैचों के अलावा कर्नाटक प्रीमियर लीग (केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी) में भी अंपायरिंग की.
इनपुट- भाषा