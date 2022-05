प्रसिद्ध कृष्णा- कोलकाता के आखिरी ओवर के ‘विलेन’ से लेकर अहमदाबाद के हीरो तक, कमाल का सफर

यूं ही नहीं कहा जाता कि क्रिकेट सब हिसाब बराबर कर देता है। राजस्थान रॉयल्स के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के पहले क्वॉलिफायर के उनके आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के पड़े थे और राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस के हाथों हार मिली थी। लेकिन शुक्रवार कुछ अलग था। यहां उन्होंने 3 ओवरों में 22 रन देकर तीन विकेट लिए।

A double-wicket over from @prasidh43! ? ?#RCB lose Dinesh Karthik and Wanindu Hasaranga in the 19th over.

Follow the match ▶️ https://t.co/orwLrIaXo3 #TATAIPL | #RRvRCB | @rajasthanroyals pic.twitter.com/LEMK5L2ewO

— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2022