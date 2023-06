Father's Day: सचिन से लेकर शुभमन तक स्टार क्रिकेटर्स ने खास अंदाज में मनाया फादर्स डे

पूरी दुनिया में आज यानी 18 जून को फादर्स डे मनाया जा रहा है. जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे रुप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस खास दिन को आम लोग ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने पिता के प्रति सम्मान व प्यार जता रहे हैं. सचिन तेंदुलकर और कुलदीप यादव समेत कई क्रिकेटरों ने ट्विटर पर अपनी पिता के साथ तस्वीर शेयर की और उनके द्वारा सिखाई गई बातों को फैंस के साथ साझा किया.

सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, "मेरे पिता प्यार करने वाले थे, सख्त नहीं. उन्होंने डराने की बजाय प्यार से काम लिया. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे लिए वह मेरी दुनिया थे. उनकी सोच, मूल्य और पालन-पोषण के उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे. तुम्हारी याद आती है, बाबा!"

My father was loving, not strict. Instead of fear, he operated with love. He taught me so much and meant the world to me. His thinking, values and his idea of parenting were far ahead of his time.

Miss you, Baba!#FathersDay pic.twitter.com/EYt6RUiEGL

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 18, 2023