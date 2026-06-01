किसने जीता था IPL में पहला इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

वैभव सूर्यवशी ने आईपीएल 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता. जानते हैं अब तक आईपीएल के इतिहास में किस किस प्लेयर को यह खिताब मिला है.
Published On Jun 01, 2026, 01:17 AM IST
Last UpdatedJun 01, 2026, 01:17 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
IPL Emerging Players List: राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है. रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुए मुकाबले के बाद 15 साल के सूर्यवंशी को यह इनाम दिया गया. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया.
वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाए. उनका औसत 48.50 का रहा. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की उम्र 15 साल है और वह सबसे कम उम्र में यह खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने. इससे पहले साई सुदर्शन ने 23 साल की उम्र के नाम यह रिकॉर्ड था.
सूर्यवंशी इसके साथ ही पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एमवीपी यानी मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया हो.
आरसीबी के श्रीवत्स गोस्वामी पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता था.
2008- श्रीवत्स गोस्वामी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
2009- रोहित शर्मा (डेक्कन चार्जर्स)
2010-सौरभ तिवारी (मुंबई इंडियंस)
2011- इकबाल अब्दुल्ला (कोलकाता नाइट राइडर्स)
2012- मनदीप सिंह (किंग्स इलेवन पंजाब)
2013- संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)
2014- अक्षर पटेल (किंग्स इलेवन पंजाब)
2015- श्रेयस अय्यर (दिल्ली डेयरडेविल्स)
2016- मुस्तफिजुर रहमान (सनराइजर्स हैदराबाद)
2017- बेसिल थम्पी (गुजरात लायंस)
2018- ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
2019- शुबमन गिल (कोलकाता नाइट राइडर्स)
2020- देवदत्त पडिक्कल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
2021- रुतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)
2022- उमरान मलिक (सनराइजर्स हैदराबाद)
2023- यशस्वी जयसवाल (राजस्थान रॉयल्स)
2024- नीतीश कुमार रेड्डी (सनराइजर्स हैदराबाद)
2025- साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)
2026- वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)
वैभव के इसके साथ ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 73 छक्के लगाए. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बने. उन्होंने क्रिस गेल के 2012 में लगाए 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा.
मैच के बाद सूर्यवंशी के बाद कहा कि वह अपना नैसर्गिक खेल खेलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वह पहली ही गेंद पर हिट करते हैं तो वह ऐसा करते हैं. सूर्यवंशी को रवि शास्त्री ने फिटनेस के बारे में सलाह दी. उन्होंने कहा कि आप यह समझ गए होंगे कि फिटनेस बहुत जरूरी है. इस पर वैभव ने माना कि अगर उन्हें चोट से बचना है और लंबा क्रिकेट खेलना है तो फिटनेस पर काम करते रहना जरूरी है.
बीसीसीआई की ओर से इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड उस युवा खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे सीजन में कमाल का खेल दिखाया है. और जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा सकता है. इसके साथ ही उस खिलाड़ी में कुछ और पात्रता भी होनी चाहिए.
प्लेयर को आईपीएल की बेवसाइट पर पब्लिक वोट और टेलिविजन कॉमेंटेटर्स मिकर चुनते हैं.