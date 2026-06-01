IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Full list of IPL Emerging Player of the Year winners since 2008 to 2026

किसने जीता था IPL में पहला इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

वैभव सूर्यवशी ने आईपीएल 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता. जानते हैं अब तक आईपीएल के इतिहास में किस किस प्लेयर को यह खिताब मिला है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 01, 2026, 01:17 AM IST

Published On Jun 01, 2026, 01:17 AM IST

Last UpdatedJun 01, 2026, 01:17 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

IPL Emerging Players List: राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है. रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुए मुकाबले के बाद 15 साल के सूर्यवंशी को यह इनाम दिया गया. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया.

वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाए. उनका औसत 48.50 का रहा. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की उम्र 15 साल है और वह सबसे कम उम्र में यह खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने. इससे पहले साई सुदर्शन ने 23 साल की उम्र के नाम यह रिकॉर्ड था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सूर्यवंशी इसके साथ ही पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एमवीपी यानी मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया हो.

आरसीबी के श्रीवत्स गोस्वामी पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता था.

आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द सीजन पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट

2008- श्रीवत्स गोस्वामी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
2009- रोहित शर्मा (डेक्कन चार्जर्स)
2010-सौरभ तिवारी (मुंबई इंडियंस)
2011- इकबाल अब्दुल्ला (कोलकाता नाइट राइडर्स)
2012- मनदीप सिंह (किंग्स इलेवन पंजाब)
2013- संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)
2014- अक्षर पटेल (किंग्स इलेवन पंजाब)
2015- श्रेयस अय्यर (दिल्ली डेयरडेविल्स)
2016- मुस्तफिजुर रहमान (सनराइजर्स हैदराबाद)
2017- बेसिल थम्पी (गुजरात लायंस)
2018- ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
2019- शुबमन गिल (कोलकाता नाइट राइडर्स)
2020- देवदत्त पडिक्कल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
2021- रुतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)
2022- उमरान मलिक (सनराइजर्स हैदराबाद)
2023- यशस्वी जयसवाल (राजस्थान रॉयल्स)
2024- नीतीश कुमार रेड्डी (सनराइजर्स हैदराबाद)
2025- साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)
2026- वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

वैभव के इसके साथ ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 73 छक्के लगाए. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बने. उन्होंने क्रिस गेल के 2012 में लगाए 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा.

मैच के बाद सूर्यवंशी के बाद कहा कि वह अपना नैसर्गिक खेल खेलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वह पहली ही गेंद पर हिट करते हैं तो वह ऐसा करते हैं. सूर्यवंशी को रवि शास्त्री ने फिटनेस के बारे में सलाह दी. उन्होंने कहा कि आप यह समझ गए होंगे कि फिटनेस बहुत जरूरी है. इस पर वैभव ने माना कि अगर उन्हें चोट से बचना है और लंबा क्रिकेट खेलना है तो फिटनेस पर काम करते रहना जरूरी है.

किसे मिलता है आईपीएल का इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड

बीसीसीआई की ओर से इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड उस युवा खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे सीजन में कमाल का खेल दिखाया है. और जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा सकता है. इसके साथ ही उस खिलाड़ी में कुछ और पात्रता भी होनी चाहिए.

  • खिलाड़ी को अनकैप्ट होना चाहिए. यानी उसने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच न खेला हो,
  • उसका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद जन्म हुआ हो,
  • सीजन की शुरुआत से पहले 25 या उससे कम आईपीएल मैच खेले हों,
  • इससे पहले उसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का इनाम न मिला हो.

प्लेयर को आईपीएल की बेवसाइट पर पब्लिक वोट और टेलिविजन कॉमेंटेटर्स मिकर चुनते हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 Prize Money: आरसीबी खिताब जीतकर हुई मालामाल, GT पर भी पैसे की बरसात

IPL 2026 Prize Money: आरसीबी खिताब जीतकर हुई मालामाल, GT पर भी पैसे की बरसात

IPL 2026 award: किसे मिला कौन सा अवॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 award: किसे मिला कौन सा अवॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

जीत के बाद विराट कोहली का पहला बयान, बोले- हम लीग की सबसे शानदार टीम थे

जीत के बाद विराट कोहली का पहला बयान, बोले- हम लीग की सबसे शानदार टीम थे
RCB की जीत पर फैंस ने लुटाया प्यार, हरभजन सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी बधाई

RCB की जीत पर फैंस ने लुटाया प्यार, हरभजन सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी बधाई

Latest News

vaibhav-sooryavanshi-27

किसने जीता था IPL में पहला इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
ipl-2026-awards

IPL 2026 award: किसे मिला कौन सा अवॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

virat-kohli-statement

जीत के बाद विराट कोहली का पहला बयान, बोले- हम लीग की सबसे शानदार टीम थे
rcb-win-celebration

RCB की जीत पर फैंस ने लुटाया प्यार, हरभजन सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी बधाई
rajat-patidar-53

रजत पाटीदार ने की महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की बराबरी, कर दिया कमाल
rcb-champion-5

IPL 2026: आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया

Editor's Pick

Full list of IPL Emerging Player of the Year winners since 2008 to 2026

किसने जीता था IPL में पहला इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
IPL 2026 Virat Kohli First Statement after Winning Trophy for Second Time

जीत के बाद विराट कोहली का पहला बयान, बोले- हम लीग की सबसे शानदार टीम थे
RCB Rajat Patidar Becomes Only The Third Captain to Win IPL Trophies After MS Dhoni and Rohit Sharma

रजत पाटीदार ने की महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की बराबरी, कर दिया कमाल
9th consecutive Time IPL qualifier 1 Team have won the Trophy RCB becomes only the third team to defend the Title

26 मई को ही लग गई थी RCB के चैंपियन बनने पर मुहर, IPL का इतिहास देता है गवाही
Sachin Tendulkar 3 Suggestion for bring Balance in IPL Impact player rule Should Go says master

IPL के लिए सचिन के 3 सुझाव, इस नियम के सख्त खिलाफ हैं मास्टर ब्लास्टर
IPL 2026 Final: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans head-to-head, RCB vs GT records, Most Run, Most Wickets stats all you need to know

IPL 2026 Final, RCB vs GT: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, कौन है सबसे कामयाब गेंदबाज और बल्लेबाज