पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I में ताबड़तोड़ शतक जड़ने वाले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा की है। राजकोट में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में सूर्यकुमार ने 9 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली जिसके दम पर भारत मेहमान श्रीलंका को 91 रनों से हराने में कामयाब रहा। इस तरह हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

इस निर्णायक मैच में सूर्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसे देख हर कोई हैरान रह गया। सूर्या ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इनमें से कई शॉट तो ऐसे रहे जिन्हें देख दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। यही वजह है कि गौतम गंभीर ने अब सूर्यकुमार को टेस्ट टीम में शामिल करने की वकालत की है।

गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, “क्या शानदार पारी। सूर्यकुमार को टेस्ट क्रिकेट में मौका देने का समय आ गया है! #SKYscraper।” सूर्यकुमार को लेकर किय गया गंभीर का ये ट्वीट जल्द ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। जहां कुछ प्रशंसकों ने गंभीर की बात का समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने गंभीर के ट्वीट पर सवाल उठाये।

गंभीर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कई यूजर्स ने मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान का जिक्र किया जिन्होंने हाल ही में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच के दौरान तमिलनाडु के खिलाफ 162 (220) रनों की शानदार पारी खेली थी। एक ट्विटर यूजर ने गंभीर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा, “और सरफराज खान का क्या जो हर फर्स्ट क्लास मैच में शतक लगा रहा है?”

