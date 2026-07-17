दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक

Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

'दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर', विवाद के सवाल बोले बैटिंग कोच सितांशु कोटक

Gautam Gambhir और विराट कोहली के बीच दिन में 10 बार बात होती है. उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि विराट और गंभीर के बीच आपसी बातचीत बंद है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 17, 2026, 01:48 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 01:48 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 01:48 PM IST

Virat Kohli and Gautam Gambhir

कार्डिफ: भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बीच बातचीत नहीं होने की खबरों को ‘कोरी अपवाह’ करार देते हुए कहा कि अभ्यास सत्र के दौरान भले ही वे एक-दूसरे से दूर-दूर दिखाई दें, लेकिन वे ‘दिन में 10 बार’ बात करते हैं.

ऐसी अटकलें हैं कि गंभीर और कोहली काफी समय से एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को सलाह दी गई है कि इन दोनों को एक साथ बिठाकर उनके मतभेदों को सुलझाने के लिए किसी मध्यस्थ की मदद ली जा सकती है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इसे भी पढ़ें: रोहित के संन्यास की अटकलों के बीच कोटक का जवाब, ‘उन पर कोई दबाव नहीं’

विराट और गंभीर के बीच बातचीत क्या वाकई बंद है?

बर्मिंगम और कार्डिफ में अभ्यास सत्रों के दौरान भी दोनों को आपस में बातचीत करते नहीं देखा गया. कोहली को अभ्यास सत्र के बाद कोटक से बात करते हुए देखा गया.

भारत की दूसरे वनडे में चार विकेट से हार के बाद जब कोटक से पूछा गया कि क्या वह कोहली और गंभीर के बीच ‘सेतु’ का काम कर रहे हैं तो वह हंसने लगे.

उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली और गौतम गंभीर दिन में कम से कम 10 बार एक-दूसरे से बात करते हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्हें (कोहली को) मुख्य कोच से संवाद करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है.’ कोटक ने कहा, ‘आपने संवादहीनता की बात की है. मुझे नहीं पता कि आप ये बातें कहां से सुनते हैं लेकिन ये कोरी अफवाहें हैं.’

इसे भी पढ़ें: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, द्रविड़- संगकारा भी पीछे छूटे

कोटक ने अपने पूर्ववर्ती अभिषेक नायर की हालिया टिप्पणी को दोहराया कि जब तक स्वयं दिग्गज बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी पर सलाह न मांगे, तब तक उन्हें कोई सलाह नहीं देनी चाहिए.

विराट कोहली को सितांशु कोटक ने दी क्या सलाह

उन्होंने कहा, ‘जब विराट बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं, तो बल्लेबाजी कोच के तौर पर मैंने यह महसूस किया है कि अगर वह सुझाव नहीं मांगते हैं या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिस पर ध्यान देने की जरूरत हो तो उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं है. आपको उन्हें बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए.’

कोटक ने दूसरे वनडे की पूर्व संध्या पर अभ्यास सत्र के दौरान कोहली से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, ‘यह बातचीत मुख्य रूप से उनके फुटवर्क, कुछ ऐसी बातों पर केंद्रित थी जो उन्होंने अभ्यास सत्र शुरू होने से पहले मुझे बताई थी. अभ्यास सत्र के बाद भी हम इस पर बात कर रहे थे.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट
रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'

रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'
जो रूट से युवाओं को क्या सीखना चाहिए, हैरी ब्रूक ने दी कमाल की सलाह

जो रूट से युवाओं को क्या सीखना चाहिए, हैरी ब्रूक ने दी कमाल की सलाह

Latest News

chatgpt-image-jul-17-2026-01_26_38-pm

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

rohit-parents-london

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट
rohit-sharma-sitanshu-kotak

रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'
joe-root-73

जो रूट से युवाओं को क्या सीखना चाहिए, हैरी ब्रूक ने दी कमाल की सलाह
shubman-gill-india-2

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
rohit-sharma-retirement-2

रोहित शर्मा नहीं होंगे वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा, इंग्लैंड में खेलेंगे आखिरी मैच !

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार