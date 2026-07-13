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सिर्फ गंभीर दोषी नहीं... पूर्व चीफ सेलेक्टर ने किया बचाव, सूर्यवंशी के डेब्यू पर भी उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, जब टीम टूर्नामेंट या विश्व कप जीतती है तो उसका श्रेय भी केवल कोच को नहीं दिया जा सकता, सफलता और असफलता कई वजहों पर निर्भर करती है, ऐसे में गंभीर को अभी खारिज करना जल्दबाजी होगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 13, 2026, 09:54 PM IST

Published On Jul 13, 2026, 09:54 PM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 09:54 PM IST

Gautam Gambhir

Gautam Gambhir

पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड… लगातार दो टी-20 सीरीज में टीम इंडिया की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर निशाने पर हैं. मगर भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने गौतम गंभीर का बचाव किया है. एमएसके प्रसाद का मानना है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मुख्य कोच गौतम गंभीर का सही आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि टीम के दो प्रमुख खिलाड़ी हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं थे.

पंड्या फिटनेस कारणों से दौरे का हिस्सा नहीं थे, जबकि बुमराह को टी20 फॉर्मेट से आराम दिया गया था. भारत को आयरलैंड के खिलाफ चौंकाने वाली 0-2 और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से सीरीज गंवानी पड़ी.

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गंभीर को अभी खारिज करना जल्दबाजी होगी: प्रसाद

प्रसाद ने सोमवार को ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘सिर्फ टीम के खराब प्रदर्शन के आधार पर पूरा दोष मुख्य कोच पर नहीं डाला जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि गंभीर खिलाड़ियों को प्रेरित नहीं कर पाए, जब टीम टूर्नामेंट या विश्व कप जीतती है तो उसका श्रेय भी केवल कोच को नहीं दिया जा सकता, सफलता और असफलता कई वजहों पर निर्भर करती है, ऐसे में गंभीर को अभी खारिज करना जल्दबाजी होगी.

उन्होंने कहा कि गंभीर का वास्तविक आकलन तब होना चाहिए, जब भारत अपनी पूर्ण क्षमता वाली टीम के साथ अगली टी20 सीरीज खेले.

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संजू को बाहर करने पर भड़के एमएसके प्रसाद

प्रसाद ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हर बार संजू पर ही चयन की गाज गिरना समझ से परे है. उन्होंने कहा, संजू को बाहर करना बड़ी गलती थी, इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में वह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं, उछाल वाली पिचों पर उनका खेल बेहद प्रभावी रहता है.

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर उठाए सवाल

पूर्व चीफ सेलेक्टर ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू कराने के फैसले पर भी सवाल उठाया. उनके अनुसार, इससे टीम संयोजन पर अनावश्यक दबाव बना. उन्होंने कहा, किसी युवा खिलाड़ी को तैयार करना है तो उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसे दौरों पर उसे अवसर देना समझ में आता है, लेकिन 15 साल के असाधारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ बेहद सावधानी बरतनी चाहिए.

‘सूर्यवंशी को पहले आयरलैंड दौरे पर मौका दिया जाना चाहिए था’

उन्होंने यह भी कहा कि सूर्यवंशी को पहले आयरलैंड दौरे पर मौका दिया जाना चाहिए था और उससे पहले उन्हें घरेलू क्रिकेट का पूरा एक सत्र खेलने दिया जाता तो बेहतर होता. प्रसाद ने कहा, वैभव लगातार खेल रहे हैं, आईपीएल, फिर इंडिया ए सीरीज. इतनी कम उम्र में लगातार क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता, ऐसे खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना ही बेहतर होता है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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