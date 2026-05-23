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सूर्या की टी-20 कप्तानी से होगी छुट्टी, टीम से भी कट सकता है पत्ता !

आईपीएल 2026 की 12 पारियों में सूर्या ने सिर्फ 210 रन ही बना पाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 148 रहा. लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनका औसत 18 से भी कम रहा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 23, 2026, 10:13 PM IST

Published On May 23, 2026, 10:13 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 10:13 PM IST

Surya Kumar Yadav

Surya Kumar Yadav

भारत के टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से छुट्टी हो सकती है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार सूर्यकुमार यादव का भारत की टी20 टीम के कप्तान के तौर पर भविष्य मुख्य रूप से मुख्य कोच गौतम गंभीर ही तय कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय चयन समिति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वह सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बना पाएंगे. सूर्यकुमार पिछले एक साल से अपनी फॉर्म पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

बीसीसीआई के भीतर यह माना जा रहा है कि चयन समिति अब सूर्यकुमार से आगे बढ़ने (उन्हें टीम से हटाने) के पक्ष में है, लेकिन बोर्ड के आला अधिकारी यह भी मानते हैं कि कोच और कप्तान के बीच का तालमेल ड्रेसिंग-रूम के माहौल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

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भारतीय टीम से बाहर होंगे सूर्या !

लगभग एक साल से, सूर्यकुमार की टीम में जगह पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. फिलहाल, यह समझा जाता है कि सभी पांचों चयनकर्ताओं का मोटे तौर पर यही मानना ​​है कि मौजूदा टी20 कप्तान को अंतिम एकादश से बाहर कर देना चाहिए. चयनकर्ताओं ने अब भारतीय क्रिकेट के भविष्य को किसी एक टूर्नामेंट की चमक पर ध्यान देने के बजाय, एक व्यापक नजरिए से देखना शुरू कर दिया है.

सूर्या के खेल में तकनीकी तौर पर नहीं हुआ सुधार

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने पीटीआई को बताया, शुरुआत में चयनकर्ताओं को लगा था कि आईपीएल से सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म वापस पाने में मदद मिलेगी, जैसा कि पिछले सत्र में हुआ था जब उन्होंने 700 से अधिक रन बनाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके खेल में तकनीकी तौर पर कोई सुधार देखने को नहीं मिला है. उन्होंने कहा, यहां तक ​​कि सबसे अनुभवहीन तेज गेंदबाज भी सीधी और तेज गेंदें डाल रहे हैं, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, चयनकर्ताओं को नहीं लगता कि वह लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में खेल पाएंगे.

आईपीएल 2026 में भी सूर्या ने किया निराश

सूर्यकुमार ने आईपीएल 2026 की 12 पारियों में सिर्फ 210 रन ही बना पाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 148 रहा. लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनका औसत 18 से भी कम रहा.

गौतम गंभीर लेंगे आखिरी फैसला

सूत्र ने कहा, अगर कोई सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकता, तो वह एक कप्तान कैसे बन सकता है? इसलिए उसे टीम में बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन अजीत (अगरकर) और गौतम को एक ही राय पर होना होगा. अहम बात यह है कि सूर्यकुमार के साथ उनके रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं. इसका मतलब यह है कि अगर गंभीर सूर्यकुमार का साथ देने का फैसला करते हैं और उसे टीम से निकालने के फैसले को वीटो कर देते हैं तो चयन समिति को शायद उस फैसले को टालना पड़े, जो होना तो तय ही है.

श्रेयस अय्यर कप्तानी के दावेदार

इस बीच भारतीय क्रिकेट के गलियारों में संभावित उत्तराधिकारियों के नामों की चर्चा जोरों पर है. श्रेयस अय्यर अब भी एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं, उनके पास बेहतरीन रणनीतिक सूझबूझ और एक दमदार व्यक्तित्व है। लेकिन क्या वह और गंभीर एक साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के काम कर पाएंगे, यह अब भी एक सवाल बना हुआ है. लोग अय्यर की उस दबी हुई नाराजगी को अब तक नहीं भूले हैं, जो उन्हें तब हुई थी जब कोलकाता नाइट राइडर्स की 2024 आईपीएल जीत का सारा श्रेय मेंटोर के तौर पर गंभीर को दिया जा रहा था.

शुभमन गिल भी हैं रेस में

फिर शुभमन गिल भी हैं, जिनकी साख एक और शानदार आईपीएल सत्र के बाद एक बार फिर से काफ़ी बढ़ गई है। इस सीज़न में उन्होंने गुजरात टाइटन्स की कप्तानी बेहद शानदार तरीके से की है. दरअसल, अगरकर और उनकी टीम ने शुरुआत में गिल को ही लंबे समय के लिए तीनों प्रारूप का कप्तान बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन टी20 विश्व कप से ठीक पहले उनकी फॉर्म में आई गिरावट की वजह से ये सारी योजना धरी की धरी रह गई।

अगर सूर्यकुमार टीम से बाहर होते हैं तो टी20 टीम में गिल की वापसी की पूरी संभावना है, हालांकि इसके साथ अपनी कुछ पेचीदगियां भी जुड़ी हुई हैं. टीम का थिंक-टैंक गिल को पारी का आगाज करते हुए, संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर और ईशान किशन को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकता है. युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने इस उत्तराधिकारी की पहेली को एक और दिलचस्प मोड़ दे दिया है, माना जा रहा है कि 2028 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

क्या तिलक वर्मा को मिलेगा मौका ?

और आखिर में, एक और नाम है तिलक वर्मा जिसकी चर्चा अब धीरे-धीरे क्रिकेट के बड़े और प्रभावशाली लोगों के बीच ज़ोर पकड़ रही है. सूत्र ने कहा, अगर सूर्यकुमार को टीम से निकाला जाता है, तो तिलक के नाम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें, इसका एक कारण है कि तिलक को त्रिकोणीय ए सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, जहां चयनकर्ताओं को उनके नेतृत्व कौशल को देखने का मौका मिलेगा.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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