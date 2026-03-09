धोनी के पोस्ट पर हेड कोच गौतम गंभीर ने किया रिप्लाई, जवाब सुनकर फैंस ने की भी तारीफ

धोनी अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में मौजूद थे और यहां तक ​​कि रोहित शर्मा के साथ मैच के बाद के सेलिब्रेशन में शामिल हुए,

भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की. भारत इस तरह अपनी सरजमीं पर खिताब जीतने वाली और तीसरी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी. भारत ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद संजू सैमसन (89 रन), अभिषेक शर्मा (52 रन) और ईशान किशन (54 रन) के अर्धशतकों से पांच विकेट पर 255 रन बनाए, इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 19 ओवर में 159 रन पर समेटकर खिताब जीत लिया. जसप्रीत बुमराह ने चार और अक्षर पटेल ने तीन विकेट झटके. भारत की इस जीत के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को खास अंदाज में बधाई दी. महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बीच एक दिल को छू लेने वाली बातचीत ने फैंस का ध्यान खींच लिया।

क्रिकेट फैंस धोनी और गंभीर के रिश्ते पर अक्सर बात करते रहे हैं, खासकर श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में धोनी के आइकॉनिक मैच जिताने वाले छक्के के बारे में गंभीर के पिछले कमेंट्स के बाद से. हालांकि, भारत के नए वर्ल्ड टाइटल के बाद उनके हालिया सेलिब्रेशन में दोस्ताना बातचीत नजर आई.

कोच साहब, आप पर स्माइल बहुत अच्छी लग रही है: धोनी

धोनी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल देखा और खिताबी जीत के बाद टीम को बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और अब भारत के हेड कोच गंभीर को एक मजेदार मैसेज भेजा. धोनी ने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, अहमदाबाद में इतिहास बना, टीम और सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी फैंस को बहुत-बहुत बधाई, आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, कोच साहब, आप पर स्माइल बहुत अच्छी लग रही है, स्माइल के साथ इंटेंसिटी एक किलर कॉम्बो है, बहुत अच्छा किया, एन्जॉय करो दोस्तों (बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है), चैंपियन बॉलर.

गौतम गंभीर ने किया रिएक्ट

कोच के तौर पर अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले गौतम गंभीर ने भारत के पूर्व कप्तान के कमेंट पर गर्मजोशी से जवाब देते हुए लिखा, और मुस्कुराने की क्या वजह है,आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. धोनी के पोस्ट पर गंभीर के रिप्लाई की सोशल मीडिया फैंस ने तारीफ की है.

फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में मौजूद थे धोनी

धोनी फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में मौजूद थे और यहां तक ​​कि रोहित शर्मा के साथ मैच के बाद के सेलिब्रेशन में शामिल हुए, भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी लेकर बाहर निकले. इस जीत के साथ, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन लीडर्स के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए जिन्होंने देश को आईसीसी टाइटल दिलाया है. सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेट में सिर्फ कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर ने ही देश के लिए आईसीसी टाइटल जीता है.

