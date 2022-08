भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। गंभीर लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) के दूसरे संस्करण में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसका आगाज 17 सितंबर से होने जा रहा है। गंभीर ने खुद इसकी जानकारी दी।

लोकसभा सदस्य गौतम गंभीर लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया महाराजा की ओर से खेलते नजर आएंगे। गंभीर ने कहा कि वह इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जॉयंट्स के बीच होने वाले खास मैच के एक दिन बाद 17 सितंबर से एक्शन में उपलब्ध होंगे। भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली इयोन मोर्गन के नेतृत्व वाले वर्ल्ड जायंट्स के खिलाफ विशेष मैच में इंडिया महाराजाका नेतृत्व करेंगे। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खेला जाएगा।

#BossLogonKaGame welcomes a #Boss player whose contribution to India’s 2007 T20 World Cup and 2011 ODI World Cup wins is legendary. Welcome #Legend @GautamGambhir for the new season of #LegendsLeagueCricket #BossLogonKaGame #LLCT20 #BossGame pic.twitter.com/RDXePIAmJ5

— Legends League Cricket (@llct20) August 19, 2022