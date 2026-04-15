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2028 तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI से कर डाली खास डिमांड
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का वाइट बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और इसके एवज में गंभीर को बीसीसीआई की ओर से कुछ खास तोहफा मिल सकता है.
गौतम गंभीर को जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया गया. और उनका कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक का है. लेकिन अब खबर आई है कि गंभीर चाहते हैं कि उनका कार्यकाल 2028 के टी20 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया जाए. साल 2028 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि दो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कोच बनने वाले गंभीर को उम्मीद है कि उनका अनुबंध ऑस्ट्रेलिया में 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया जाए.
इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कप्तान के तौर पर गंभीर की पहली पसंद सूर्यकुमार यादव ही हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ही भारत ने 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन यह बात भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अजित अगरकर की अगुआई वाला सिलेक्शन पैनल इस बात के लिए राजी होगा या नहीं. साल 2028 तक सूर्यकुमार यादव 38 साल के करीब हो जाएंगे. और ऐसे में उनके करियर पर भी सवाल हो सकता है.
मंगलवार को आई रिपोर्ट में पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा, ‘बेशक, सूर्या अभी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन यह बात भी ध्यान रखने की होगी कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी सूर्या के प्रदर्शन में निरंतरता होनी चाहिए. बेशक, वह यूके में टीम की अगुआई करेंगे लेकिन इसके बाद बात अगर 2028 तक जाने की होगी तो यह पूरी तरह से प्रदर्शन के आधार पर निर्भर करेगा.’
हेड कोच के तौर पर गंभीर का रिकॉर्ड कैसा है
गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया. जुलाई 2024 में वह टीम इंडिया के मुख्य कोच बने. सीमित ओवरों के फॉर्मेट में गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके कार्यकाल में भारतीय टीम का खेल अच्छा नहीं रहा है. गंभीर ने सीमित ओवरों में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीते. ये दोनों टूर्नामेंट 2025 में खेले गए. इसके बाद साल 2026 में भारत ने गंभीर की कोचिंग में टी20 वर्ल्ड कप जीता. लेकिन बात अगर टेस्ट क्रिकेट की करें तो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. गंभीर की कोचिंग में भारत ने छह में से तीन टेस्ट सीरीज हारी हैं. इसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश शामिल हैं.
अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को घरेलू मैदान पर सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत को घरेलू सीरीज में 3-0 से हराया. और इसके बाद नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका ने भारत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों मुकाबले हराए.
टेस्ट क्रिकेट में गंभीर की कोचिंग में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से हटाने तक की मांग होने लगी थी. लेकिन बीसीसीआई ने उनका साथ दिया. और सीमित ओवरों में मिली कामयाबी ने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया.