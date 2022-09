श्रीलंका ने 11 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद दुबई में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका 8 साल बाद एशिया का किंग बना जो उसका छठा खिताब है। एशिया का चैंपियन बनने के बाद हर कोई श्रीलंकाई टीम की तारीफ कर रहा है जिसमें भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर भी शामिल हैं।

श्रीलंका की इस खिताबी जीत पर गंभीर काफी खुश हुए और उन्हें श्रीलंका के झंडे के साथ कैमरे के सामने पोज देते भी देखा गया। श्रीलंका के पत्रकार अजाम अमीन ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें गौतम गंभीर को श्रीलंका का झंडा लहराते देखा जा सकता है। गंभीर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अजाम अमीन ने ट्वीट में लिखा, “पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कमेंट्री के दौरान श्रीलंकाई टीम पर कुछ कमेंट्स किए थे जिससे फैंस नाराज थे। इसके बाद फैंस को खुश करने के मकसद से गंभीर ने फैंस के सामने श्रीलंका झंडा लहराया।”

Former Indian Cricketer @GautamGambhir waved a Sri Lankan flag to celebrate the Sri Lanka win after some fans criticised him over several remarks he made during commentary pic.twitter.com/JtYNvjRAqh

— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) September 11, 2022