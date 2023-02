दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की शानदार जीत ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को एक जगह जुटने का मौका प्रदान किया। दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली में मौजूद थे। इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 3 दिन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जिसके बाद शास्त्री और गावस्कर ने दिल्ली में कपिल देव से उनके घर पर मुलाकात की।

रवि शास्त्री ने इस खास मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर की है। शास्त्री ने फोटो के कैप्शन में लिखा, "भारत की शानदार सक्सेस के बाद अपने 83 के साथियों के साथ राजधानी में कैप्टन के घर पर एक शानदार शाम का लुत्फ उठाया।" इस फोटो में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद और मदन लाल भी नजर आ रहे हैं। बता दें, कपिल देव के घर पर जो पूर्व क्रिकेटर जुटे, उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। यही वजह है कि शास्त्री ने इस मुलाकात को 83 के साथियों का रियूनियन करार दिया।

Enjoying a great evening at the Captain’s home in the capital with my colleagues of 83 after India’s sweeping success - @therealkapildev @MadanLal1983 @KirtiAzaad #AUSvsIND #Cricket ??? pic.twitter.com/rmQOA7lS8u