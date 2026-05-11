विराट के खिलाफ बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए, जर्मन मॉडल का चौंकाने वाला खुलासा

जर्मन मॉडल लिजलाज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. लिजलाज ने दावा किया है कि विराट कोहली की तरफ से कथित तौर पर उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे.

फिल्मीमंत्रा को दिए इंटरव्यू में लिजलाज ने कहा, कथित तौर पर पोस्ट लाइक किए जाने के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आने लगे, मुझसे सभी यही कह रहे थे कि विराट कोहली ने उनकी पोस्ट लाइक की है. लिजलाज ने बताया कि उन्हें खुद भी बाद में पता चला कि यह मामला इतना वायरल हो गया है.

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कोहली के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर: लिजलाज

अपने पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली के तस्वीर लाइक किए जाने पर लिजलाज ने कहा, मैं इससे बहुत खुश थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मुझे अलग-अलग मैगजीन से इतने सारे कॉल आने लगेंगे. लिजलाज ने दावा किया कि विराट कोहली द्वारा कथित तौर पर उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे.

कौन हैं लिजलाज ?

लिजलाज यूट्यूब पर भी काफी पोपुलर हैं. यूट्यूब पर उनके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. लिज लैज कई बार चर्चा में रही हैं, कुछ महीने पहले वो भारत भी आई थीं. वह आरसीबी की सपोर्टर हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी आरसीबी की जर्सी में तस्वीर भी है.