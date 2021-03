ICC Women’s World Cup 2022 Official Theme Song: न्यूजीलैंड की गायक गिन विगमोर द्वारा गाया ‘गर्ल गैंग’ ट्रैक को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गाना घोषित किया गया है. महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में चार मार्च से तीन अप्रैल 2020 तक किया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने विगमोर के हाथ में विश्व कप ट्रॉफी देते हुए माउंट मोंगानुई के समुद्र तट पर एक इवेंट के दौरान इसकी घोषणा की.

The countdown is on for 2022! 🚨

New Zealand pop star Gin Wigmore dropped in (literally) to Mt Maunganui beach to launch ‘Girl Gang’ as the official theme song of the ICC Women’s Cricket World Cup 2022 🪂#LetsShowThem #CWC22 pic.twitter.com/sXkOUwkOFr

— ICC (@ICC) March 17, 2021