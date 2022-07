लीसेस्टर (इंग्लैंड): सैम नॉर्थईस्ट शनिवार को इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप के मैच में ग्लेमोर्गन की ओर से नाबाद 410 रन बनाकर एक पारी में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटरों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए।

नॉर्थईस्ट को हालांकि ग्लेमोर्गन के लीसेस्टरशर के खिलाफ पांच विकेट पर 795 रन पर पारी घोषित करने से ब्रायन लारा के 501 रन के विश्व रिकॉर्ड व्यक्तिगत स्कोर को चुनौती देने का मौका नहीं मिला जो वेस्टइंडीज के इस स्टार ने 1994 में इंग्लिश काउंटी मैच में ही वारविकशर की ओर से खेलते हुए बनाया था।

नॉर्थईस्ट ने अपनी पारी के दौरान 450 गेंद का सामना किया जिसमें 45 चौके और तीन छक्के शामिल थे।

एलीट स्तर के क्रिकेट में यह इस सदी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इस 32 साल के खिलाड़ी ने 2004 में ब्रायन लारा के इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिये नाबाद 400 रन के टेस्ट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनकी यह पारी सर्वकालिक सर्वोच्च स्कोर में नौंवे स्थान पर है।

— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) July 23, 2022