SL vs NZ: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शानदार शतक ठोका। फिलिप्स ने 64 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों के दम पर 104 रनों की पारी खेली। इस तरह T20 वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वाले वह दूसरे कीवी बल्लेबाज और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ब्रैंडन मैकुलम ने 2012 में T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया था।

फिलिप्स का ये शतक उस मुश्किल घड़ी में आया जब कीवी टीम ने अपने 3 विकेट सिर्फ 15 रन पर खो दिए थे। इसके बाद उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर 84 रनों की साझेदारी की। फिलिप्स आखिरी ओवर तक क्रीज पर बने रहे और चौथी गेंद पर लहिरू कुमारा का शिकार बने। इस दौरान ग्लेन फिलिप्स की ओर से खेल भावना की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, आखिरी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए स्टाइकर एंड पर मिचेल सैंटनर खड़े थे। इस बीच ग्लेन फिलिप्स नॉन स्ट्राइकर छोर पर एक स्प्रिंटर की पोजिशन में नजर आए। इस दौरान फिलिप्स झुके हुए थे और उनका बल्ला भी क्रीज के अंदर था। सैंटनर ने जैसे ही शॉट खेला तो फिलिप्स कुछ ही सेकेंड में स्टाइकर एंड पर पहुंच गए। नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट से बचने की ये अनोखी तरकीब का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और क्रिकेट फैंस ग्लेन फिलिप्स की खेल भावना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

