VIDEO: फील्डर नहीं 'सुपरमैन'... ग्लेन फिलिप्स ने फिर लपका कमाल का कैच

ग्लेन फिलिप्स ने शॉर्ट थर्ड से डीप बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ लंबी दौड़ लगाई और दोनों हाथों से इस कैच को पूरा किया.
Published On Apr 17, 2026, 10:56 PM IST
Last UpdatedApr 17, 2026, 10:56 PM IST
Glenn Phillips
Glenn Phillips superb catch: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई.. इस मैच में गुजरात टाइटंस के फील्डर ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर कमाल का कैच लपका. ग्लेन फिलिप्स का यह कैच देखकर एक बार में यकीन करना मुश्किल है.
ग्लेन फिलिप्स ने केकेआर की पारी के 18वें ओवर में सुनील नरेन का कैच लपका. उनके इस कैच को देखकर एक बार मैदान में मौजूद साथी प्लेयर्स दंग रह गए.
मोहम्मद सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद को सुनील नारायण ने बैकफुट पर जाकर स्लाइस किया, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में तैर गई. ग्लेन फिलिप्स ने शॉर्ट थर्ड से डीप बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ लंबी दौड़ लगाई और बेहतरीन कैच लपका. फिलिप्स ने गेंद पर अपनी नज़रें जमाए रखीं और दोनों हाथों से कैच लपक लिया. यह कैच जहां दूसरे फील्डर के लिए कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन फिलिप्स ने उसे बहुत आसानी से पूरा किया.
कैमरून ग्रीन ने लय में वापसी करते हुए 79 रनों की जुझारू पारी खेली, मगर गुजरात टाइटंस ने कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को 180 रन पर समेट दिया. रबाडा ने तीन विकेट लिए, वहीं सिराज को दो सफलता मिली. केकेआर ने गुजरात टाइटंस को 182 रन टारगेट दिया है.