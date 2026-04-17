VIDEO: फील्डर नहीं 'सुपरमैन'... ग्लेन फिलिप्स ने फिर लपका कमाल का कैच

Glenn Phillips superb catch: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई.. इस मैच में गुजरात टाइटंस के फील्डर ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर कमाल का कैच लपका. ग्लेन फिलिप्स का यह कैच देखकर एक बार में यकीन करना मुश्किल है.

ग्लेन फिलिप्स ने केकेआर की पारी के 18वें ओवर में सुनील नरेन का कैच लपका. उनके इस कैच को देखकर एक बार मैदान में मौजूद साथी प्लेयर्स दंग रह गए.

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लंबी दौड़ लगाकर फिलिप्स ने पूरा किया कैच

मोहम्मद सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद को सुनील नारायण ने बैकफुट पर जाकर स्लाइस किया, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में तैर गई. ग्लेन फिलिप्स ने शॉर्ट थर्ड से डीप बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ लंबी दौड़ लगाई और बेहतरीन कैच लपका. फिलिप्स ने गेंद पर अपनी नज़रें जमाए रखीं और दोनों हाथों से कैच लपक लिया. यह कैच जहां दूसरे फील्डर के लिए कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन फिलिप्स ने उसे बहुत आसानी से पूरा किया.

I think Glenn Phillips plays cricket only for fielding and catching



Look how fast he ran towards the ball pic.twitter.com/ldZ9rwFYeA — Vitamin K(ohli) (@TheeDefender) April 17, 2026

केकेआर ने गुजरात टाइटंस को दिया 182 रन का टारगेट

कैमरून ग्रीन ने लय में वापसी करते हुए 79 रनों की जुझारू पारी खेली, मगर गुजरात टाइटंस ने कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को 180 रन पर समेट दिया. रबाडा ने तीन विकेट लिए, वहीं सिराज को दो सफलता मिली. केकेआर ने गुजरात टाइटंस को 182 रन टारगेट दिया है.