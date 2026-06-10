फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले जर्मनी के लिए गुड न्यूज सामने आई है. टीम के गोलकीपर मैनुएल नूएर पूरी तरह फिट हो गए हैं.
Published On Jun 10, 2026, 10:38 AM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 10:38 AM IST
Good News for Germany: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से ठीक पहले जर्मनी के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है. टीम के अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नूएर चोट से उबरकर पूरी ट्रेनिंग में लौट आए हैं. जर्मनी के पहले मैच से ठीक पहले नूएर का फिट होना और ट्रेनिंग करना फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी की तरह है. जर्मनी अपना पहला मैच 14 जून को ह्यूस्टन में कुराकाओ के खिलाफ खेलेगा और नूएर इस मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं.
नॉर्थ कैरोलिना में जर्मनी के बेस कैंप में आयोजित एक सार्वजनिक ट्रेनिंग सत्र के दौरान करीब 3,000 प्रशंसकों ने नूएर का जोरदार स्वागत किया. लंबे समय बाद उन्हें पूरी ट्रेनिंग करते देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आए.
जर्मनी के मुख्य कोच जूलियन नेगल्समैन ने भी संकेत दिए हैं कि नूएर पहले ग्रुप मैच में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि नूएर जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बड़े मुकाबलों के दबाव से निपटने की आदत है और उन्हें तैयारी के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती.
हाल ही में पिंडली की चोट के कारण नूएर नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहे थे. इसी वजह से उनकी वापसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, अब उनकी फिटनेस में सुधार हुआ है और वे टीम के साथ सामान्य ट्रेनिंग कर रहे हैं.
नूएर के दो साल पहले राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा के बाद हॉफेनहाइम के गोलकीपर ओलिवर बाउमन को जर्मनी का पहला गोलकीपर बनाया गया था. हालांकि, नूएर की वापसी के बाद बाउमन को फिर से दूसरे विकल्प की भूमिका में जाना पड़ा है. बाउमन ने माना कि शुरुआत में यह फैसला स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह टीम का पूरा समर्थन करेंगे.
जर्मनी के कोच जूलियन नेगल्समैन का मानना है कि मैनुअल नूएर के लिए एक हफ्ते की नियमित ट्रेनिंग ही मैच खेलने के लिए पर्याप्त होगी. वहीं, नूएर और ओलिवर बाउमन दोनों ने कहा कि उनका पूरा ध्यान टीम के प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में अच्छे नतीजे हासिल करने पर है.
नेगल्समैन के अनुसार, नूएर बिना किसी अतिरिक्त मैच अभ्यास के भी अपने 125वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं. दूसरी ओर, ओलिवर बाउमन ने जर्मनी के आखिरी अभ्यास मैच में गोलकीपिंग की थी, जिसमें टीम ने कुछ दिन पहले अमेरिका को 2-1 से हराया था.
कोच ने बाउमन के पेशेवर रवैये की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि टीम का हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है और सभी का लक्ष्य जर्मनी को सफलता दिलाना है. इस बीच, नेगल्समैन प्रतिस्पर्धी स्तर पर लौटते दिख रहे हैं, और अगले रविवार को ग्रुप अंडरडॉग कुराकाओ के खिलाफ सभी की निगाहें उन पर टिकी हैं.