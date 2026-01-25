टी20 वर्ल्ड कप हम खेलेंगे या नहीं यह... अब पाकिस्तान ने दी टीम टूर्नामेंट से हटने की धमकी !

टी20 वर्ल्ड कप हम खेलेंगे या नहीं यह... अब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने दिया बड़ा बयान

पीसीबी चीफ ने कहा, एक देश हुक्म चला रहा है, और जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के लिए वेन्यू बदला, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया?

Pakistan cricket team

आईसीसी ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार करने पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया है. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए आगामी वर्ल्ड कप में अपनी टीम की भागीदारी के संबंध में सरकार से संपर्क किया. ‘टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी अब सरकार की मंजूरी पर निर्भर है.

मोहसिन नकवी पीसीबी अध्यक्ष के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. उन्होंने शनिवार को लाहौर में कहा, हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी, हमारे पीएम (शहबाज शरीफ) देश से बाहर हैं, जब वह वापस आएंगे, तो हम उनसे सलाह लेंगे, सरकार का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा, अगर पीएम मना करते हैं, तो आईसीसी हमारे बदले किसी दूसरी टीम को बुला सकती है.

पीसीबी के पास वैकल्पिक योजनाएं हैं: नकवी

नकवी के मुताबिक पीसीबी के पास वैकल्पिक योजनाएं हैं. उन्होंने कहा, “हमारे पास वैकल्पिक योजनाएं ए, बी और सी हैं, जिनका इस्तेमाल हम समय आने पर कर सकते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा किया था, इसलिए यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं कि ऐसे मामलों से कैसे निपटना है.

‘एक देश हुक्म चला रहा है, आईसीसी ने गलत किया’

रिपोर्ट के अनुसार, नकवी ने एक देश (भारत) का पक्ष लेने के लिए आईसीसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “एक देश हुक्म चला रहा है, और जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के लिए वेन्यू बदला, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया?” नकवी ने बांग्लादेश के साथ हुए अन्याय को लेकर आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा, “बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है। इस मामले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है. मैंने बुधवार की मीटिंग में भी यही बात कही थी, और उनके रुख के पीछे कई कारण हैं जो मैं सही समय आने पर बताऊंगा.

TRENDING NOW

आईसीसी ने शनिवार शाम को इस बात की पुष्टि कर दी है कि बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा. स्कॉटलैंड अब ग्रुप-सी में बांग्लादेश की जगह लेगा, जहां इटली, नेपाल, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मौजूद हैं. स्कॉटलैंड इस विश्व कप में सबसे ऊंची रैंक वाली ऐसी टीम है जो टूर्नामेंट में अपनी जगह नहीं बना सकी थी.