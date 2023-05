न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रांट ब्रैडबर्न बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच

हौर| ग्रांट ब्रैडबर्न को मजबूत भर्ती प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. वह अगले दो साल तक टीम के कोचिंग पैनल का नेतृत्व करेंगे. ब्रैडबर्न ने सलाहकार के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू श्रृंखला के दौरान टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया था. बाबर आजम के नेतृत्व वाली टीम ने पांच मैचों की एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया जो उन्हें प्रारूप में आईसीसी रैंकिंग के शीर्ष पर ले गया. पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-2 से बराबर रही थी.

ब्रैडबर्न राष्ट्रीय टीम की ताकत और चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. इससे पहले उन्होंने 2018 से 2020 तक राष्ट्रीय पुरुष टीम के क्षेत्ररक्षण कोच के रूप में काम किया था, इसके बाद वह कोचों के विकास पर काम करने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में चले गए. पाकिस्तान में अपनी भूमिकाओं से पहले, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैडबर्न ने स्कॉटलैंड की पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में काम किया था.

पीसीबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा, "मुझे ग्रांट ब्रैडबर्न को हमारी पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित करने में खुशी हो रही है. ब्रैडबर्न कोचिंग के ढेरों अनुभव के साथ टीम में शामिल हुए हैं. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से पहले और हमारी पुरुष टीम के साथ काम करने के बाद, वह क्रिकेट की हमारी संस्कृति और दर्शन को अच्छी तरह से समझते हैं और हमारी टीम को आगे ले जाने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं."

"मिकी आर्थर की टीम निदेशक के रूप में घोषणा के बाद, ब्रैडबर्न की नियुक्ति एक उच्च योग्य कोचिंग पैनल को एक साथ रखने के हमारे प्रयासों में एक और कदम है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके अनुभवों से लाभान्वित हो सकें और तीनों प्रारूपों में विश्व क्रिकेट पर हावी हो सकें."

प्रतिष्ठित आईसीसी मेन्स क्रिकेट वल्र्ड कप 2023 ट्रॉफी पर नजर रखने के साथ, पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने एक खेल शैली का भी अनावरण किया है जिसके साथ वह अक्टूबर और नवंबर में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का रुख करेगा. द पाकिस्तान वे के रूप में ब्रांडेड शैली टीम को वनडे इंटरनेशनल में बिल्ड-अप और मेगा-इवेंट के दौरान सकारात्मक और साहसिक रणनीति और हमलावर रणनीतियों के साथ देखेगी.

