कैसे रोकेंगे वैभव का तूफान, जीटी के कोच के पास है पूरा प्लान, उम्र के सवाल पर बड़ा बयान

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'हमारे पास वैभव के लिए प्लान मौजूद, उम्र के बारे में सवाल हों बंद', क्वॉलिफायर- से पहले गुजरात टाइटंस के सहायक कोच का दावा

गुजरात टाइटंस के सहायक कोच पार्थिव पटेल का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर चल रही चर्चा खत्म हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी टीम के पास वैभव के लिए प्लान तैयार है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 29, 2026, 09:11 AM IST

Published On May 29, 2026, 09:11 AM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 09:11 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi Parthiv Patel

Vaibhav Sooryavanshi Parthiv Patel

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी की उम्र (Vaibhav Suryavanshi Age) कितनी है? क्या वह वाकई 15 साल के हैं? या उनकी वास्तविक उम्र इससे ज्यादा है? ये चंद सवाल हैं जो इंटरनेट पर काफी बार पूछे गए. कई वीडियो में ऐसा दावा किया गया कि वैभव की उम्र इससे ज्यादा है. लेकिन, क्या ये सवाल सही मायनों में कोई अहमियत भी रखते हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वॉलिफायर से पहले गुजरात टाइटंस के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने इन सब सवालों पर अपनी राय दी. पटेल को उम्मीद है कि अब ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे और इस बहस पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा.

राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल 2026 के दूसरे क्वॉलिफायर में पहुंची है. एलिमिनेटर मैच में राजस्थान की जीत की स्क्रिप्ट सूर्यवंशी ने ही लिखी थी. बाएं हाथ के इस ओपनर ने 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली थी.

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सूर्यवंशी इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 15 मैचों में उन्होंने 680 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 242.86 का है. और इसी तरह के दमदार प्रदर्शन के बाद ही कई लोग यह सवाल अकसर पूछते हैं कि क्या वह वाकई 15 साल के हैं. सूर्यवंशी को जब आईपीएल में पहली बार चुना गया था तब उनकी उम्र 14 साल भी पूरी नहीं हुई थी. और यह सवाल पहले सीजन से ही उठने लगा था कि क्या वह वाकई इस उम्र के हैं जो कागजों पर बताई जा रही है. हालांकि उनके पिता ने इस तरह के सवालों को खारिज कर दिया था. युवा प्रतिभा को देखते हुए कई लोगों ने इसे बचाकर रखने की भी बात की थी.

पटेल ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सूर्यवंशी को एक अद्भूत प्रतिबा के रूप में देखा जाना चाहिए. और जहां तक उम्र की बात है तो उससे इसे नहीं जोड़ना चाहिए.

गुजरात टाइटंस के इस सहायक कोच ने उम्मीद जताई कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे क्वॉलिफायर में सूर्यवंशी का बल्ला शांत रहेगा. टाइटंस ने 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल जीता था और फ्रेंचाइजी के इतिहास में सिर्फ एक बार ही प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पाई है.

पार्थिव ने कहा, ‘जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरह बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लग रहा है. हमें उनकी उम्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमें इस चर्चा को यहीं खत्म कर देना चाहिए. जिस तरह वह खेल रहे हैं, वह एक अद्भुत प्रतिभा हैं. उन्हें बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लग रहा है. हम अगर दूसरे तरीके से सोचें तो हम चाहेंगे कि वह हमारे खिलाफ अच्छी पारी न खेलें.’

क्या सूर्यवंशी के लिए बनाया है कोई खास प्लान?
गुजरात टाइटंस को वैभव सूर्यवंशी के खतरनाक रूप का अंदाजा है. हालांकि पार्थिव ने कहा कि वह सनराइजर्स हैदराबाद वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे जिसमें उन्होंने मैच से पहले ही सूर्यवंशी के बारे में अपने कई प्लान का खुलासा कर दिया था.

उन्होंने कहा, ‘सर, मैं कोई ब्रॉडकास्टर नहीं हूं और मैं कोई प्री-शो में नहीं बैठा हूं. तो मैं, मैं आपको उन प्लान के बारे में नहीं बता पाऊंगा जो मैंने बनाए हैं. लेकिन जिस तरह से वह खेल रहे हैं उसे देखकर मैं बहुत खुश हूं. ‘

उन्होंने कहा, ‘उम्मीद करता हूं कि हम उन्हें जल्दी आउट कर पाएंगे. बाकी सभी की तरह हमारे पास भी कुछ योजनाएं हैं. हर किसी की तरह हमने वीडियो देखे हैं. उम्मीद है कि हम अपनी योजनाओं को सही तरह से अमली जामा पहना पाएंगे.’

कैसा है वैभव सूर्यवंशी का गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ तीन मैच खेले हैं और इसमें 56 के औसत से 168 रन बनाए हैं. इसमें बीते साल बनाई गई एक सेंचुरी भी शामिल है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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