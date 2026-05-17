GT Captain Shubman Gill Blames Dropping Catches for Defeat Against Kolkata Knight Riders

कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में टीमें अगर किसी बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वह है खराब फील्डिंग. पूरे सीजन में टीमों को कैच छोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ा है. और शनिवार, 16 मई को सीजन के 60वें मैच में भी यही तस्वीर रही. गुजरात टाइटंस को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खराब फील्डिंग का नुकसान हुआ. और आखिर में टीम को 29 रन से हार मिली. कप्तान शुभमन गिल ने भी माना कि उनकी टीम की हार कैच छोड़ना ही रही.

केकेआर के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान गिल ने कहा, ‘विकेट को देखकर मुझे लगा था कि 200-210 रनों का स्कोर अच्छा होगा. हमने बहुत सारे कैच छोड़े, और यह गेंदबाजों के लिए यह आसान नहीं होता है. पिच अच्छी थी. मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया और हम यहां तक पहुंचे. कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी. तीन आसान कैच छोड़ने के बाद, मुझे नहीं लगता कि हम यह मैच जीतने के लायक थे. क्वालिफायर से पहले ही इस तरह के मैच खेलना ज्यादा बेहतर है.’

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गुजरात टाइटंस के फील्डर्स ने मैच में कुल 4 कैच छोड़े, जिनमें 93 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले फिन एलन के 2 कैच शामिल रहे. जीटी की तरफ से मिले जीवनदान का एलन ने भरपूर फायदा भी उठाया. जीटी के खिलाफ मिली जीत के साथ ही केकेआर अंक तालिका में अब सातवें नंबर पर आ गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. उसे अपने बाकी मैच भी जीतने ही होंगे.

पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगाए. फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 10 छक्के लगाए. वहीं, अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में 82 रनों की नाबाद पारी खेली. कैमरून ग्रीन ने अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 52 रनों की दमदार पारी खेली और वह नाबाद रहे.

248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी. शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 35 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया. साई सुदर्शन 28 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, वह टीम को जीत नहीं दिला सके. हालांकि इस पारी में सुदर्शन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. सुदर्शन टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सिर्फ 78 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया. उन्होंने मिशेल मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 85 पारियों में ये रन बनाए थे.