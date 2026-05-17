GT Captain Shubman Gill Blames Dropping Catches for Defeat Against Kolkata Knight Riders

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गुजरात टाइटंस को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का ामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि आखिर हार की मुख्य वजह क्या रही.

Edited By : Bharat Malhotra |May 17, 2026, 10:47 AM IST

Published On May 17, 2026, 10:47 AM IST

Last UpdatedMay 17, 2026, 10:47 AM IST

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शुभमन गिल ने बताई कोलकाता से हार की वजह

कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में टीमें अगर किसी बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वह है खराब फील्डिंग. पूरे सीजन में टीमों को कैच छोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ा है. और शनिवार, 16 मई को सीजन के 60वें मैच में भी यही तस्वीर रही. गुजरात टाइटंस को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खराब फील्डिंग का नुकसान हुआ. और आखिर में टीम को 29 रन से हार मिली. कप्तान शुभमन गिल ने भी माना कि उनकी टीम की हार कैच छोड़ना ही रही.

केकेआर के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान गिल ने कहा, ‘विकेट को देखकर मुझे लगा था कि 200-210 रनों का स्कोर अच्छा होगा. हमने बहुत सारे कैच छोड़े, और यह गेंदबाजों के लिए यह आसान नहीं होता है. पिच अच्छी थी. मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया और हम यहां तक पहुंचे. कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी. तीन आसान कैच छोड़ने के बाद, मुझे नहीं लगता कि हम यह मैच जीतने के लायक थे. क्वालिफायर से पहले ही इस तरह के मैच खेलना ज्यादा बेहतर है.’

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गुजरात टाइटंस के फील्डर्स ने मैच में कुल 4 कैच छोड़े, जिनमें 93 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले फिन एलन के 2 कैच शामिल रहे. जीटी की तरफ से मिले जीवनदान का एलन ने भरपूर फायदा भी उठाया. जीटी के खिलाफ मिली जीत के साथ ही केकेआर अंक तालिका में अब सातवें नंबर पर आ गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. उसे अपने बाकी मैच भी जीतने ही होंगे.

पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगाए. फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 10 छक्के लगाए. वहीं, अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में 82 रनों की नाबाद पारी खेली. कैमरून ग्रीन ने अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 52 रनों की दमदार पारी खेली और वह नाबाद रहे.

248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी. शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 35 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया. साई सुदर्शन 28 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, वह टीम को जीत नहीं दिला सके. हालांकि इस पारी में सुदर्शन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. सुदर्शन टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सिर्फ 78 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया. उन्होंने मिशेल मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 85 पारियों में ये रन बनाए थे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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