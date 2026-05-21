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GT vs CSK Live Score, IPL 2026: गुजरात टाइटंस vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Gujarat Titans​ vs Chennai Super Kings Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 21, 2026, 06:56 PM IST

Published On May 21, 2026, 06:56 PM IST

Last UpdatedMay 21, 2026, 06:56 PM IST

GT VS CSK

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GT vs CSK Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. चेन्नई की टीम में दो बदलाव है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. गुरजपनीत सिंह को अकील हुसैन की जगह और मैथ्यू शॉर्ट को प्रशांत वीर की जगह प्लेइंग-11 में जगह मिली है. वहीं गुजरात टाइटंस ने साई किशोर की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग-11 में शामिल किया है.

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट सब: प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

इम्पैक्ट सब: कार्तिक शर्मा, मैकनील नोरोन्हा, सरफराज खान, कुलदीप यादव, अमन खान

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है. अगर चेन्नई की टीम आज का मुकाबला गंवा देती है तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम मैच को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी.

Follow Updates here:

GT vs CSK Live Score, IPL 2026: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट सब: प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

इम्पैक्ट सब: कार्तिक शर्मा, मैकनील नोरोन्हा, सरफराज खान, कुलदीप यादव, अमन खान

GT vs CSK Live Score, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

GT vs CSK Live Score, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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