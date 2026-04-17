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GT vs KKR Live Score: गुजरात टाइटंस vs केकेआर, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders IPL 2026 Match Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 17, 2026, 06:53 PM IST

Published On Apr 17, 2026, 06:53 PM IST

Last UpdatedApr 17, 2026, 06:53 PM IST

GT VS KKR IPL 2026

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GT vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. केकेआर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. केकेआर की टीम में एक बदलाव हुआ है. फिन एलन की जगह टिम सेफर्ट को मौका दिया गया है. गुजरात टाइटंस की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

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गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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