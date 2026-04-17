GT vs KKR Live Score: गुजरात टाइटंस vs केकेआर, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Kolkata 74/3 (9.2) Run Rate: (Current: 7.93) Last Wicket: Tim Seifert (W) c Glenn Phillips b Kagiso Rabada 19 (14) - 32/3 in 3.6 Over Cameron Green 17 * (18) 1x4, 0x6 Rovman Powell 27 (19) 2x4, 2x6 Rashid Khan (0.2-0-5-0) * Prasidh Krishna (2-0-21-0)

GT vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. केकेआर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. केकेआर की टीम में एक बदलाव हुआ है. फिन एलन की जगह टिम सेफर्ट को मौका दिया गया है. गुजरात टाइटंस की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

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गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा