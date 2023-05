GT vs MI IPL 2023 Qualifier 2: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का IPL 2023 के क्वालीफायर-2 में आज गुजरात टाइटंस से होना है लेकिन इस अहम मुकाबले से पहेल मैदान पर बारिश ने दस्तक दे दी है. फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच काफी अहम है लेकिन अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया तो मुंबई का बड़ा नुकसान हो सकता है.

दरअसल, क्वालीफायर-2 के लिए कोई रिजर्व-डे नहीं रखा गया है. ऐसे में अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो गुजरात को बड़ा फायदा मिल जाएगा जबकि मुंबई का फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो जाएगा. आइए जानते हैं बारिश में आज का मैच धुलने पर कैसे होगा विजेता टीम का ऐलान.

नियमों के मुताबिक, अगर 5 ओवर का भी मैच नहीं हो पाता है तो सुपर ओवर से मैच का विजेता निकाला जाएगा, अगर यह भी नहीं हो पाता है तो पाइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम यानि गुजरात टाइटंस फाइनल में जाएगी. सुपर ओवर 12.50 AM तक कराया जा सकता है.

Update from Ahmedabad

Toss has been delayed due to rain.

The umpires will inspect the ground at 7:20 PM IST.#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMI

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023