जयपुर: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) मैच में शनिवार को यहां 77 रन की बड़ी जीत पर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि टीम पूरी तरह से एकतरफा जीत वाले प्रदर्शन से बेहद खुश है.

गिल की 84 रन की विस्फोटक पारी और साई सुदर्शन (55) की शानदार हाफ-सेंचुरी के बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ राशिद खान (33 रन पर चार विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के कमाल से गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया.

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गुजरात टाइटंस ने लगाया जीत का चौका

टाइटंस ने मौजूदा सीजन का अपना सबसे बड़ा स्कोर चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद रॉयल्स की पारी को 16.3 ओवर में 152 रन पर समेटकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘हम बहुत खुश हैं. यह हमारे लिए शानदार और एकतरफा जीत रही. मुझे लगता है कि हमने 10–15 रन अतिरिक्त बना लिए थे. स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं था.’ गिल ने बताया कि पावरप्ले के बाद ही टीम को भरोसा हो गया था कि मुकाबला उनके नियंत्रण में है.

उन्होंने कहा, ‘230 रन बनाने के बाद हमें पता था कि हम मजबूत स्थिति में हैं. हमारी सोच यही थी कि गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखें. कुछ ओवर ऐसे रहे जब हमें बाउंड्री नहीं मिली, लेकिन आखिरी ओवर में हमने उसकी भरपाई कर दी.’

शुभमन गिल ने की गेंदबाजों की तारीफ

उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ‘शुरुआत में विकेट मिलने से हमारे गेंदबाज़ों को आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करने का मौका मिला. हमारी रणनीति हमेशा आक्रमण करते रहने और विकेट निकालने की रहती है.’

अपनी फिटनेस पर बात करते हुए गिल ने कहा, ‘मैच के दौरान मेरा टखना मुड़ गया था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई.’

जायसवाल ने गुजरात के बल्लेबाजों को सराहा

नियमित कप्तान रियान पराग के चोटिल होने के कारण रॉयल्स की अगुआई कर रहे यशस्वी जायसवाल ने कहा कि टीम की कोशिश अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाज़ी करने की थी, लेकिन विपक्षी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की.

उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ अच्छी एरिया में गेंदबाजी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की. हमारी कोशिश चौके-छक्के रोकने की थी, लेकिन उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा.’

जायसवाल ने किया जोफ्रा आर्चर का बचाव

जायसवाल ने पारी के पहले ओवर में 18 रन लुटाने वाले जोफ्रा आर्चर का समर्थन करते हुए कहा, ‘यह क्रिकेट का हिस्सा है. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाज़ी नहीं कर पाते. उन्होंने हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे भरोसा है कि वह जोरदार वापसी करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘हम अब यह देखेंगे कि किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है और इस मैच से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे.’