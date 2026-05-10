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शुभमन गिल को कब हो गया था जीत का भरोसा, टॉप 2 में जगह बनाने के बाद किया खुलासा

शुभमन गिल ने राजस्थान रॉयल्स पर जीत के बाद कहा कि एकतरफा जीत के बाद वह काफी खुश हैं. इस जीत के बाद गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 10, 2026, 10:24 AM IST

Published On May 10, 2026, 10:24 AM IST

Last UpdatedMay 10, 2026, 10:24 AM IST

Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal

जयपुर: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) मैच में शनिवार को यहां 77 रन की बड़ी जीत पर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि टीम पूरी तरह से एकतरफा जीत वाले प्रदर्शन से बेहद खुश है.

गिल की 84 रन की विस्फोटक पारी और साई सुदर्शन (55) की शानदार हाफ-सेंचुरी के बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ राशिद खान (33 रन पर चार विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के कमाल से गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया.

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गुजरात टाइटंस ने लगाया जीत का चौका

टाइटंस ने मौजूदा सीजन का अपना सबसे बड़ा स्कोर चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद रॉयल्स की पारी को 16.3 ओवर में 152 रन पर समेटकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘हम बहुत खुश हैं. यह हमारे लिए शानदार और एकतरफा जीत रही. मुझे लगता है कि हमने 10–15 रन अतिरिक्त बना लिए थे. स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं था.’ गिल ने बताया कि पावरप्ले के बाद ही टीम को भरोसा हो गया था कि मुकाबला उनके नियंत्रण में है.

उन्होंने कहा, ‘230 रन बनाने के बाद हमें पता था कि हम मजबूत स्थिति में हैं. हमारी सोच यही थी कि गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखें. कुछ ओवर ऐसे रहे जब हमें बाउंड्री नहीं मिली, लेकिन आखिरी ओवर में हमने उसकी भरपाई कर दी.’

शुभमन गिल ने की गेंदबाजों की तारीफ

उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ‘शुरुआत में विकेट मिलने से हमारे गेंदबाज़ों को आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करने का मौका मिला. हमारी रणनीति हमेशा आक्रमण करते रहने और विकेट निकालने की रहती है.’

अपनी फिटनेस पर बात करते हुए गिल ने कहा, ‘मैच के दौरान मेरा टखना मुड़ गया था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई.’

जायसवाल ने गुजरात के बल्लेबाजों को सराहा

नियमित कप्तान रियान पराग के चोटिल होने के कारण रॉयल्स की अगुआई कर रहे यशस्वी जायसवाल ने कहा कि टीम की कोशिश अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाज़ी करने की थी, लेकिन विपक्षी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की.

उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ अच्छी एरिया में गेंदबाजी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की. हमारी कोशिश चौके-छक्के रोकने की थी, लेकिन उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा.’

जायसवाल ने किया जोफ्रा आर्चर का बचाव

जायसवाल ने पारी के पहले ओवर में 18 रन लुटाने वाले जोफ्रा आर्चर का समर्थन करते हुए कहा, ‘यह क्रिकेट का हिस्सा है. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाज़ी नहीं कर पाते. उन्होंने हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे भरोसा है कि वह जोरदार वापसी करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘हम अब यह देखेंगे कि किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है और इस मैच से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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