भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) के अपनी बहू के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने वाले बुजुर्ग शख्स ने माफी मांगी है. कुछ दिन पहले बुजुर्ग दंपति ने इरफान पठान पर बहू के साथ नाजायज संबंध का आरोप लगाया था, लेकिन अब खुद ही इसे बकवास करार दिया है. सैयद इब्राहिम नामक इस शख्स ने एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें वह बगैर किसी दबाव आरोपों को वापस लेने की बात कहता नजर आ रहा है.

वीडियो में यह शख्स कहता है, “मेरा नाम सैयद इब्राहिम अहमद है. मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हुआ हूं. अभी अहमदाबाद में रहता हूं. 5 मई को मैंने मेरे लड़के की बहू और भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भाई के विरुद्ध अफेयर का जो वीडियो वायरल किया था… वो मेरी गलतफहमी हो गई थी… उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था.”

Don’t come to conclusion without knowing the whole truth.

Here is true picture#IrfanPathan pic.twitter.com/Aqiwns6CL3

