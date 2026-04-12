IPL 2026: शुभमन गिल ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, कहा- मेरा काम आसान कर दिया

शुभमन गिल ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की है. गुजरात ने लखनऊ को सात विकेट से हराया.

शुभमन गिल ने गेंदबाजों को दिया क्रेडिट

लखनऊ: गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रविवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ टीम को मिली 7 विकेट की जीत का श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया. उन्होंने पावरप्ले और बीच के ओवरों में गेंदबाजों के अनुशासन को विपक्षी टीम को रोकने की मुख्य वजह बताया.

गिल ने पूरी टीम के खेल की तारीफ करते हुए कहा, ‘जिस तरह से हमने पावरप्ले में गेंदबाजी की वह बहुत प्रभावशाली थी. मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा वह भी जबरदस्त था. आप जानते हैं कि इससे मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है.’

शुभमन गिल ने की राशिद खान की तारीफ

कप्तान शुभमन गिल ने राशिद खान (Rashid Khan) की विशेष तारीफ की और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के पक्ष में मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से राशिद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं वह हर बार हमें मैच में वापस लाते हैं. जब भी कोई दूसरा गेंदबाज दबाव में होता है, तो वह हमारी मदद करते हैं. इसी कारण बतौर कप्तान मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. वह विकेट लेते हैं, डॉट बॉल डालते हैं और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है.’

स्कोरकार्ड- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस

गिल ने बुनियादी बातों पर टिके रहने के महत्व पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पहले छह ओवरों में सबसे मुश्किल काम सरल चीजों को करना होता है, क्योंकि कभी-कभी आप खेल में बहुत आगे निकल जाते हैं. इसलिए वापस आना और यह समझना जरूरी है कि इस समय मुझे कौन सी सरल चीजें सही तरीके से करनी हैं.’

गिल ने गेंदबाजों के सिर बांधा सेहरा

गिल ने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मैच में उन्होंने यह बहुत अच्छे से किया. उन्होंने जो पहला ओवर डाला वह एकदम सटीक था. फिर तीसरे ओवर में जिस तरह से उन्होंने अपनी लेंथ (गेंद की लंबाई) बनाए रखी और सरल चीजें कीं, उससे हम मैच में वापस आ गए. सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि कगिसो रबाडा ने भी कुछ रन दिए, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी लेंथ एकदम सटीक थी. वह थोड़े बदकिस्मत रहे. कुछ गेंदें बल्ले से लगकर विकेट पर लगीं और कुछ पर अच्छे शॉट लगे, लेकिन टी20 मैच में ऐसा होता रहता है.’

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के कप्तान ने स्वीकार किया कि मैच के आखिरी ओवरों में टीम ने उम्मीद से थोड़े ज्यादा रन दिए. ‘हां, यह आसान नहीं था. मुझे लगता है कि आखिरी दो या तीन ओवरों में हमने थोड़े ज्यादा रन दिए, खासकर पारी के आखिर में. मुझे लगा कि हमने 10 रन ज्यादा दे दिए, जबकि उस समय खेल में हमारी स्थिति ऐसी थी कि उनके छह या सात विकेट गिर चुके थे. हालांकि, निश्चित रूप से पारी की शुरुआत में अगर हमें इस विकेट पर 160 रन मिलते, तो हम उसे खुशी-खुशी मान लेते.’ गिल ने अपनी और जोस बटलर की फॉर्म और लगातार दूसरे मैच में अर्धशतकीय साझेदारी से काफी खुश नजर आए.