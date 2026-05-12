Gujarat Titans crush Sunrisers Hyderabad by 82 runs, climb to No.1 spot in IPL points table

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सनराइजर्स को 82 रनों से धोया, लगातार 5वीं जीत के साथ नंबर 1 की गद्दी पर टाइटंस ने किया कब्जा

गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 के 56वें मुकाबले को 82 रन से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ गुजरात ने 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल टॉप कर लिया है. गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 8 जीत के साथ अंकतालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई है. वही सनराइजर्स...

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 12, 2026, 11:45 PM IST

Published On May 12, 2026, 11:45 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 11:45 PM IST

गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 के 56वें मुकाबले को 82 रन से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ गुजरात ने 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल टॉप कर लिया है. गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 8 जीत के साथ अंकतालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई है. वही सनराइजर्स हैदराबाद 12 मुकाबलों में पांचवीं हार के बाद तीसरे स्थान पर है. जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर है.

साईं सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले ने किया कमाल

अहमदाबाद में टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए. जीटी की शुरुआत बेहद खराब रही. 26 रन के स्कोर तक गुजरात ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद साईं सुदर्शन ने निशांत संधु के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की.

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संधु 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद साईं सुदर्शन ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों में 60 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया. सुदर्शन 44 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 61 रन बनाकर आउट हुए. यहां से वॉशिंगटन ने जेसन होल्डर के साथ पांचवें विकेट के लिए 40 रन जुटाए. वॉशिंगटन 33 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए। विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट निकाले. पैट कमिंस के नाम 1 विकेट रहा.

रबाडा और होल्डर की आंधी में उड़ी हैदराबाद

169 रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 14.5 ओवरों में महज 86 रन पर सिमट गई. पारी की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड बिना खाता खोले मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए. इसके बाद टीम ने 6 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (6) का विकेट भी गंवा दिया.

यहां से ईशान किशन (11) ने स्मरण रविचंद्रन (9) के साथ तीसरे विकेट के लिए 17 रन जुटाए. हेनरिक क्लासेन (14) ने सलिल अरोड़ा के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 गेंदों में 24 रन जोड़े. लेकिन यह साझेदारी टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थी. सलिल ने टीम के खाते में 16 रन का योगदान दिया, जबकि पैट कमिंस ने 19 रन जोड़े. विजेता टीम की तरफ से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले. प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट हाथ लगे. मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने 1-1 विकेट निकाला.

Bhaskar Tiwari

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