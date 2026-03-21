14 छक्के, 21 चौके... KKR के पूर्व खिलाड़ी ने तोड़ा क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

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14 छक्के, 21 चौके... KKR के पूर्व खिलाड़ी ने बनाया टी-20 का सबसे बड़ा स्कोर, क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा
आर्य देसाई ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने दोनों व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया.
आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. आईपीएल से ठीक पहले केकेआर के पूर्व खिलाड़ी और गुजरात के बल्लेबाज आर्य देसाई ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. आर्य देसाई ने सूरत क्रिकेट टी- 20 लीग में 81 गेंदों पर 193 रन की तूफानी पारी खेली. यह टी20 लीग गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से मान्यता प्राप्त है.
22 साल के इस खिलाड़ी के जबरदस्त प्रदर्शन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. कई स्थानीय हैंडल्स और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (जीसीए) के आधिकारिक ‘इंस्टाग्राम’ हैंडल ने इसे टी20 मैच में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बताया है.जीसीए के सचिव अनिल पटेल ने आईएएनएस को इस बात की पुष्टि की है.
पारी में जड़े 21 चौके और 14 छक्के
रणजी और दिलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर चुके आर्य देसाई ने सूरत क्रिकेट टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को खासा प्रभावित किया, उन्होंने अपनी तूफानी पारी के दौरान 21 चौके और 14 छक्के जड़े. यह लीग का छठा संस्करण है और इसमें हर जिले से सभी आयु वर्गों के राज्य के शीर्ष संभावित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
आर्य देसाई कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पूर्व खिलाड़ी हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कैंप में नियमित रूप से शामिल होते हैं.अनिल पटेल ने फोन पर ‘आईएएनएस’ को बताया, मैंने किसी को भी इस तरह से गेंद को मारते हुए नहीं देखा, जैसा आर्य ने किया, यह पारी सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक टूर्नामेंट में आई है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के 11 जिलों के सभी संभावित खिलाड़ी इसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं.
पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में बनाए थे 500 से ज्यादा रन
आर्य देसाई ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने दोनों व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, पिछली बार उन्हें दिलीप ट्रॉफी टीम में जगह मिली थी और इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के लिए भारत की अंडर-23 टीम में भी चुना गया था.
क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा
गुजरात के बल्लेबाज आर्य देसाई ने इस पारी से क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. क्रिस गेल के नाम इससे पहले 175 रन बनाने का रिकॉर्ड था. उन्होंने 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 बॉल में यह कारनामा किया था. इस पारी में उन्होंने 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे.
टी-20 क्रिकेट में लग चुके हैं चार दोहरा शतक
टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज का शतक बनाना ही बड़ी बात है, मगर टी20 क्रिकेट में चार बल्लेबाजों ने दोहरा शतक जड़ने का करिश्मा भी किया है. सिंगापुर के एक बल्लेबाज सागर कुलकर्णी ने 56 गेंदों पर 219 रन बनाए थे. भारतीय बल्लेबाज प्रिंस अलापट ने 75 गेंदों पर 200 रन की पारी खेली थी. वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने भी साल 2022 में 77 गेंदों में 205 रन बनाए थे. वहीं दिल्ली के सुबोध भाटी ने 79 गेंदों पर 205 रन की पारी खेली थी.