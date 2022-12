मुलतान: पाकिस्तान फिलहाल इंग्लैंड की मेजबानी कर रहा है. इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है. टीम ने वहां तीन टेस्ट मैच खेलने हैं. पहला मैच रावलपिंडी में हुआ था. इसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने 74 रन से मुकाबला अपने नाम किया था. सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 दिसंबर से मुलतान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं. खबर है कि जिस होटल में फिलहाल इंग्लैंड की टीम ठहरी हुई है उससे एक किलोमीटर के दायरे में ही गोलियां चलने की आवाजें सुनने को मिली हैं. यह घटना गुरुवार सुबह की है. हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इसके साथ ही कल के मुकाबले पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है.

Gunshots heard 1km from England’s team hotel this morning in Multan. Two rival gangs, it seems. Four arrests made, and no one injured. The team’s security plans remain unaffected before tomorrow’s second Test against Pakistan.

— Lawrence Booth (@the_topspin) December 8, 2022