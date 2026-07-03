पहले टीम इंडिया के लिए डेब्यू अब 'ए' टीम के लिए लगाया कमाल, श्रीलंका में छा गए गुरनूर बराड़

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ए की टीम ने 110 ओवर में 366 रन बनाए. टीम के कप्तान सहान अराचचिगे ने शानदार शतक लगाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किलों में घिरी...
Published On Jul 03, 2026, 02:20 PM IST
Last UpdatedJul 03, 2026, 02:20 PM IST
भारत ए और श्रीलंका ए के बीच अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ए की टीम ने 110 ओवर में 366 रन बनाए. टीम के कप्तान सहान अराचचिगे ने शानदार शतक लगाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किलों में घिरी श्रीलंकाई टीम को सहारा दिया. भारत के इस मैच की पहली पारी में गेंदबाजों ने अच्छा खासा दम लगाया.
भारत के लिए हाल ही में डेब्यू करने वाले पेसर गुरनूर बराड़ और मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने चार-चार विकेट अपने नाम किए. यश ठाकुर ने दो सफलताएं हासिल कीं.
श्रीलंका के लिए अरचचिगे ने सबसे ज्यादा 127 रन बनाए. उन्होंने 207 गेंद का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने 13 चौके और दो छक्के लगाए. अरचचिगे पांचवें नंबर पर खेलने आए और आउट होने वाले 9वें बल्लेबाज रहे. उनकी पारी कितनी अहम थी इस बात ख्याल इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शतक के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज हाफ-सेंचुरी भी नहीं लगा सका. दूसरा सबसे बड़ा निजी स्कोर 44 रन रहा. यह स्कोर निवांडु फर्नांडो ने बनाया. विकेटकीपर बल्लेबाज अंजला बंदारा ने 42 रन की पारी खेली. उन्होंने अंजला बंदारा ने अराचचिगे के साथ मिलकर 99 रन की पार्टनरशिप की.
गुरनूर और सारांश ने श्रीलंका ए को लगातार बैकफुट पर धकेले रखे. हाल ही में भारत के लिए डेब्यू करने वाले पेसर गुरनूर ने अपनी रफ्तार से श्रीलंका ए के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. गुरनूर ने 22 ओवर में 77 रन देकर चार विकेट लिए. वहीं मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश ने भी उनका अच्छा साथ निभाया. सारांश ने 30 ओवर गेंदबाजी की और 92 रन देकर श्रीलंका ए के खिलाफ चार विकेट लिए. इसके साथ ही विदर्भ के पेसर यश ठाकुर ने भी दो विकेट लिए.