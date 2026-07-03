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पहले टीम इंडिया के लिए डेब्यू अब 'ए' टीम के लिए लगाया कमाल, श्रीलंका में छा गए गुरनूर बराड़

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ए की टीम ने 110 ओवर में 366 रन बनाए. टीम के कप्तान सहान अराचचिगे ने शानदार शतक लगाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किलों में घिरी...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 03, 2026, 02:20 PM IST

Published On Jul 03, 2026, 02:20 PM IST

Last UpdatedJul 03, 2026, 02:20 PM IST

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ए की टीम ने 110 ओवर में 366 रन बनाए. टीम के कप्तान सहान अराचचिगे ने शानदार शतक लगाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किलों में घिरी श्रीलंकाई टीम को सहारा दिया. भारत के इस मैच की पहली पारी में गेंदबाजों ने अच्छा खासा दम लगाया.

भारत के लिए हाल ही में डेब्यू करने वाले पेसर गुरनूर बराड़ और मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने चार-चार विकेट अपने नाम किए. यश ठाकुर ने दो सफलताएं हासिल कीं.

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श्रीलंका के लिए अरचचिगे ने सबसे ज्यादा 127 रन बनाए. उन्होंने 207 गेंद का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने 13 चौके और दो छक्के लगाए. अरचचिगे पांचवें नंबर पर खेलने आए और आउट होने वाले 9वें बल्लेबाज रहे. उनकी पारी कितनी अहम थी इस बात ख्याल इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शतक के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज हाफ-सेंचुरी भी नहीं लगा सका. दूसरा सबसे बड़ा निजी स्कोर 44 रन रहा. यह स्कोर निवांडु फर्नांडो ने बनाया. विकेटकीपर बल्लेबाज अंजला बंदारा ने 42 रन की पारी खेली. उन्होंने अंजला बंदारा ने अराचचिगे के साथ मिलकर 99 रन की पार्टनरशिप की.

गुरनूर और सारांश ने श्रीलंका ए को लगातार बैकफुट पर धकेले रखे. हाल ही में भारत के लिए डेब्यू करने वाले पेसर गुरनूर ने अपनी रफ्तार से श्रीलंका ए के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. गुरनूर ने 22 ओवर में 77 रन देकर चार विकेट लिए. वहीं मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश ने भी उनका अच्छा साथ निभाया. सारांश ने 30 ओवर गेंदबाजी की और 92 रन देकर श्रीलंका ए के खिलाफ चार विकेट लिए. इसके साथ ही विदर्भ के पेसर यश ठाकुर ने भी दो विकेट लिए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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