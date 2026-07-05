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INDA VS SLA: गुरनूर बराड़ ने चटकाए छह विकेट, भारत ए ने श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराया

गुरनूर बराड़ ने दूसरी पारी में छह विकेट लेकर श्रीलंका ए की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. श्रीलंका की दूसरी पारी 209 रन पर ढेर हुई.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 05, 2026, 04:58 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 04:58 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 04:58 PM IST

Gurnoor Brar

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INDA VS SLA 2nd Unofficial Test: तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने दूसरी पारी में छह विकेट चटकाए, जिससे भारत ए ने दूसरे और अंतिम अनौपचारिक टेस्ट में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया. गुरनूर बराड़ ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ संभावित टेस्ट डेब्यू के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है.

श्रीलंका ए के 366 रन के जवाब में भारत ए ने साई सुदर्शन के 168 रन की बदौलत पहली पारी में 543 रन का विशाल स्कोर बनाया और पारी घोषित कर दी. भारत ए को श्रीलंका ए पर 177 रनों की बढ़त हासिल हुई. मैच के चौथे और अंतिम दिन खेल तेजी से आगे बढ़ा. बराड़ ने दूसरी पारी में छह विकेट लेकर श्रीलंका ए की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. श्रीलंका की दूसरी पारी 209 रन पर ढेर हुई.

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गुरनूर बराड़ ने मैच में चटकाए कुल 10 विकेट

श्रीलंका ए की ओर से आशेन बंडारा ने 87 रन बनाए लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. 33 रन के टारगेट को भारत ए की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया. साई सुदर्शन 25 रन और अमन मोखांडे 11 रन बनाकर नाबाद रहे. बरार ने पहली पारी में भी उन्होंने चार विकेट लिए थे जिससे पूरे मैच में उनके विकेटों की संख्या 10 हो गई. सीरीज का पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ रहा था.

अफगानिस्तान सीरीज में भी बराड़ ने किया था प्रभावित

अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम में जगह के एक अन्य दावेदार आकिब नबी की तुलना में बराड़ का प्रदर्शन कहीं अधिक प्रभावशाली रहा.पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करते हुए भी प्रभावित किया था. वह टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें अब तक टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला है.

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भारत ए ने श्रीलंका में किया शानदार प्रदर्शन

यह दौरा भारत ए के लिए बेहद सफल रहा. टीम ने इससे पहले दांबुला में आयोजित त्रिकोणीय सीरीज का खिताब भी जीता था. 15 अगस्त से गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट शुरू होना है. उससे पहले नियमित टेस्ट खिलाड़ी साई सुदर्शन,देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल को इस दौरे पर अच्छा मैच अभ्यास मिला. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेला जाएगा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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