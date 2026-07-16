आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को दी सजा, यह गलती पड़ी महंगी

आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच दौरान ‘अनुचित और खतरनाक’ तरीके से गेंद फेंकने के लिए चेतावनी दी है और उनके खाते में एक ‘डिमैरिट’ अंक जोड़ा गया है.

बराड़ को आईसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो लेवल एक का अपराध है. आईसीसी ने बयान में कहा, इसके अलावा बराड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक ‘डिमैरिट’ अंक जोड़ा गया है, यह उनका पिछले 24 महीने की अवधि में पहला अपराध था.

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बल्लेबाज की तरफ खतरनाक तरीके से फेंकी थी गेंद

यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में घटी, जब बराड़ ने फील्डिंग करते समय गेंद को ‘अनुचित और खतरनाक तरीके से’ बल्लेबाज की ओर फेंक दिया था. भारत ने यह मैच छह विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की.

Heated Moment exchange between Ben Duckett & Gurnoor Brar 🥵🥱😮‍💨



7.5 Duckett Defense a ball and standing inside line but Gurnoor throw unnecessarily to Duckett



7.6 Duckett Replied with a huge 6 😷



Perfect savage Moment for Duckett 🔥#ENGvIND #Benduckett



©️Willow Sports pic.twitter.com/huONKUf5L3 — Subrajit Pradhan (@Subrajit_tulu) July 14, 2026

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बराड़ ने स्वीकार किया अपना अपराध

मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स, तीसरे अंपायर सैम नोगजस्की और चौथे अधिकारी रसेल वॉरेन ने बराड़ पर यह आरोप लगाया. बराड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उन्होंने मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की तरफ से दी गई सजा को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी. लेवल एक के उल्लंघन में न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो ‘डिमैरिट’ अंक शामिल हैं.