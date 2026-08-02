47 साल की उम्र में भी इमरान ताहिर का जलवा, टीम को दिलाया खिताब

गुयाना की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवर में 83 रन पर ढेर हो गई थी, मगर इसके बाद गुयाना के गेंदबाजों ने सैन फ्रैंसिस्को यूनिकॉर्न्स को 79 रन पर समेट दिया. इमरान ताहिर ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए दो विकेट चटकाए.
Published On Aug 02, 2026, 08:56 AM IST
Last UpdatedAug 02, 2026, 08:56 AM IST
Imran tahir captain
उम्र सिर्फ एक संख्या है… इसे लगातार सही साबित कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी इमरान ताहिर. 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी इमरान ताहिर का जलवा जारी है. इमरान ताहिर ने 47 साल की उम्र में कप्तानी करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स को ग्लोबल सुपर लीग का खिताब दिलाया. गुयाना अमेजन वारियर्स ने लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है.
इमरान ताहिर की कप्तानी वाली गुयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवर में सिर्फ 85 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. हालांकि इसके बाद गुयाना के गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला. गुयाना के गेंदबाजों ने सैन फ्रैंसिस्को यूनिकॉर्न्स को 79 रन पर समेट दिया. इमरान ताहिर ने इस मैच में गेंदबाजी में कमाल करते हुए दो विकेट भी चटकाए.
इस मैच में गुयाना अमेजन वारियर्स के बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया. टीम का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा. टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके. मैथ्यू फॉर्ड ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए, ड्वेन प्रिटोरियस ने नाबाद 17 रन की पारी खेली, वहीं कप्तान इमरान ताहिर ने 11 रन का योगदान दिया. सैन फ्रैंसिस्को यूनिकॉर्न्स की तरफ से पीटर सीडल ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिए. वहीं अनिरुद्ध इम्मानुएल ने चार ओवर में सिर्फ सात रन देकर तीन विकेट चटकाए.
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सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के सामने जीत के लिए 86 रन का टारगेट था, मगर गुयाना अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाज ड्वेन प्रिटोरियस, मोहम्मद नबी और इमरान ताहिर के आगे पूरी टीम 18.3 ओवर में सिर्फ 79 रन पर सिमट गई. ओलिवर पीक ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए, वहीं पीटर सीडल ने नाबाद 13 रन की पारी खेली. ड्वेन प्रिटोरियस ने तीन विकेट चटकाए. वहीं मोहम्मद नबी ने भी तीन विकेट अपने नाम किए. गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.
इमरान ताहिर ने 50 से ज़्यादा टीमों के लिए खेला, जिनमें छह इंग्लिश T20 टीमें, तीन साउथ अफ्रीकी फ्रेंचाइजी और तीन IPL टीमें शामिल हैं. उन्होंने 453 टी-20 मैच में 577 विकेट चटकाए हैं. 13 बार उन्होंने फोर विकेट हॉल जबकि पांच बार फाइव विकेट हॉल लिया है.