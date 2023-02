आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी ने कमाल के जज्बे का प्रदर्शन किया है. बुधवार को मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रोफी क्वॉर्टर-फाइनल मुकाबले में वह टूटी हुई कलाई के बावजूद बल्लेबाजी करने उतरे. विहारी को मैच के पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन आवेश खान की गेंद लग गई थी. स्कैन के बाद पता चला कि उनकी कलाई में फ्रैक्चर है.

हालांकि इस चोट के बाद भी इस बल्लेबाज के जज्बे में कोई कमी नहीं आई. वह पृथ्वी राज यारा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे. यारा आउट होने वाले नौवें खिलाड़ी थे. विहारी- जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं- ने बाएं हाथ से बल्लेबाजी की. अपनी कलाई को बचाने के लिए ऐसा किया.

विहारी कुछ समय पहले तक भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा रहे. हालांकि भारत में होने वाले टेस्ट मैचों में उनके स्थान पर श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में तरजीह जाती रही.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार सिडनी टेस्ट में भी विहारी ने कमर में चोट के बावजूद रविचंद्रन अश्विन के साथ अहम साझेदारी की थी. इस साझेदारी ने भारत को मैच ड्रॉ करवाने में अहम भूमिका अदा की थी.

रणजी मैच की बात करें तो मध्य प्रदेश के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इंदौर के होलकर स्टेडियम पर आंध्र प्रदेश ने अच्छी बल्लेबाजी की और सिर्फ एक विकेट खोकर 262 रन बनाए. मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने मैच के दूसरे दिन कामयाबियां हासिल कीं.

आंध्र के लिए रिकी भुई ने 149 और किरदांत शिंडे ने 110 रन की पारियां खेलीं. उनका नौवां विकेट 353 के स्कोर पर गिरा. तब विहारी फ्रैक्चर कलाई के साथ मैदान पर उतरे.

