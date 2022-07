भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर आज अपना 73वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई देने वाले गावस्कर उन महान क्रिकेटरों में रहे हैं जिन्हें देखकर कई युवाओं ने न केवल क्रिकेट को अपनाया बल्कि उन्हीं की तरह क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इन क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर भी शुमार हैं जिन्होंने अपने आदर्श सुनील गावस्कर को उनके जन्मदिन अपने अंदाज में विश किया है।

सचिन ने ट्विटर पर लिखा, “हैप्पी बर्थडे सुनील गावस्कर, मेरे बैटिंग आइडल। मुझे याद है कि पिछली बार हमने आपका जन्मदिन 2019 विश्व कप के दौरान यूके में एक साथ मनाया था। आपके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में खुशियों की कामना करता हूँ।”

Happy birthday Sunil Gavaskar, my batting idol. I remember the last time we celebrated your birthday together was in the UK during the 2019 World Cup.

Wishing you the best of health and happiness in life. pic.twitter.com/7pZl6lPN8Q

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2022