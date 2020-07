विराट कोहली-रोहित शर्मा ने अपने 'कप्तान' धोनी को दी जन्मदिन की बधाई

विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस महान क्रिकेटर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

महान भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक को धोनी, भगवान तुम्हे अच्छा स्वास्थय और खुशहाल जिंदगी दे। तुम्हारा साल अच्छा रहे।”

Happy birthday @msdhoni ! May God bless you with good health and happiness in life. Have a great year ahead. pic.twitter.com/pGLRQYGzTh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 7, 2020

भारतीय टीम के कप्तान कोहली ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो माही भाई। हमेशा आपके स्वस्थ और खुश रहने की कामना करता हूं। भगवान आप पर अपना आर्शिवाद बनाए रखे।”

Happy b’day Mahi bhai. Wish you good health and happiness always. God bless you pic.twitter.com/i9zR4Zb5A3 — Virat Kohli (@imVkohli) July 7, 2020

टीम के उप-कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर लिखा, “मिस्टर कूल के साथ कोल्डड्रिंक पीते हुए। जन्मदिन मुबारक को महेंद्र सिंह धोनी।”

Cooling off with Mr Cool. Happy birthday @msdhoni. pic.twitter.com/fZQgGGRcD4 — Rohit Sharma (@ImRo45) July 7, 2020

धोनी के सबसे करीबी दोस्त सुरेश रैना ने ट्वीट किया, “मेरे सबसे पसंदीदा कप्तानों, भाइयों और इंसानों में से एक धोनी को जन्मदिन की बधाई। ऐसा इंसान जो हमेशा अपने दिल और दिमाग से खेला हो। प्रेरित करने के लिए शुक्रिया धोनी भाई।”

टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक को युवा। महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार महान खिलाड़ी।”

टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिखा, “जन्मदिन की शुभकामनाएं माही भाई। जन्मदिन अच्छा रहे।”

Wish you a very happy birthday Dhoni bhai. Have a good one! @msdhoni — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) July 7, 2020

टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो माही भाई। मुझे उम्मीद है कि आपका जन्मदिन शानदार रहेगा। शानदार इंसान बनने के लिए शुक्रिया।”

Happy birthday Mahi bhai. I hope you have a wonderful and a fantastic day. Thank you for being such an amazing human being. God bless you. pic.twitter.com/BZ1Za759FM — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) July 6, 2020

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने धोनी को बधाई देते हुए ट्वीट किया, “मेरे बिट्टू को चिट्टू की तरफ से जन्मदिन की बधाई। मेरे वो दोस्त जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया और बुरे समय में मेरे साथ खड़ा रहा।”

Happy birthday to my Bittu from your Chittu My friend who has taught me to be a better human being and stood by me in bad times @msdhoni #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/WfoRkMmAuo — hardik pandya (@hardikpandya7) July 6, 2020

एस. श्रीसंत ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो धोनी.. एक सच्चा कप्तान जिसने हमेशा आगे रहकर टीम का नेतृत्व किया, एक भाई जो अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला सच्चा योद्धा। मेरे साथ शानदार पल बिताने के लिए शुक्रिया। आपने जो भी सलाह दी उसे पसंद किया।”

Happy birthday to @msdhoni ..a true leader who led from front ,a true Brother who stands for his real brothers. A true fighter till the last ball in play.thanks a lot brother for such great moments with me..loved every advise given to me nd team..#Respect #india #cricket #love pic.twitter.com/tkSkMDskaU — Sreesanth (@sreesanth36) July 7, 2020

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, “जिसका शांतचित्त, धैर्य लोगों को लगातार प्रेरित कर रहा है उस शख्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं।”

Many more happy returns of the day to a man whose composure and patience continues to be an inspiration. #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/h1EXP6aohR — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 7, 2020

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, “पीढ़ी में एक बार ऐसा क्रिकेटर पैदा होता है जिससे पूरा देश जुड़ा होता है, उसे अपने परिवार का सदस्य समझता है। कुछ बहुत अपना सा लगता है। उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो कई लोगों के लिए दुनिया (धोनि-या) है।”