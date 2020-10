Happy Birthday Rishabh Pant: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत आज यानी रविवार 4 अक्टूबर को 23 साल के हो गए। पंत के जन्मदिन के मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 23 वर्षीय पंत इस समय यूएई में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रह हैं। उन्होंने मौजूदा सीजन में अब तक 4 आईपीएल मैचों में कुल 134 रन बनाए हैं।

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पंत के साथ एक पुरानी फोटो टिवटर पर शेयर की है। इस फोटो के साथ युवी ने लिखा है, ‘ जिसका नाम पंत लेकिन हरकतें हैं निक्कर वाली। जन्मदिन मुबारक हो रिषभ पंत। स्वस्थ रहो और आईपीएल में तुम सफल हो।’

Jiska naam hai Pant lekin harkatein hain nikkar waali wishing you a very Happy Birthday @RishabhPant17 Stay safe and have a successful IPL pic.twitter.com/ROF5mXQzbp

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 4, 2020