Happy Birthday Rohit Sharma: 'हिटमैन' को जन्मदिन पर क्रिकेट जगत ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

पूर्व भारतीय आलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को उनके 36वें जन्मदिन पर रविवार को बधाई दी. युवी ने कहा कि मुम्बई इंडियंस के कप्तान को गर्व होना चाहिए कि उन्होंने कितना लम्बा सफर तय किया है.

रोहित 30 अप्रैल 2023 को 36 साल के हो गए. वह एक दशक से अधिक समय से भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. वनडे वर्ल्ड कप विजेता ने ट्विटर पर लिखा, "जन्मदिन मुबारक भाई, टीम में एक युवा खिलाड़ी, जब हम पहली बार मिले थे, से लेकर अब टीम का नेतृत्व करने तक, आपने अच्छा किया है। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इतना लम्बा सफर तय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष आप ढेरों रन बनाएं और अनेक ट्रॉफियां जीतें। ढेर सारा प्यार."

Happy birthday brothaman ? from being a youngster in the team when I first met you to now leading the team, you’ve done well & should feel proud of how far you’ve come ?? hope you score tons of runs & get home loads of trophies this year! Lots of love ?❤️@ImRo45 pic.twitter.com/uzRtZO6eiL

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 30, 2023