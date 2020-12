Happy Birthday Dhawan: 35 साल के हुए टीम इंडिया के गब्बर; फैंस ने दी बधाई

भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर फैंस के अलावा उनके साथी खिलाड़ियों युजवेंद्र चहल, रिषभ पंत और मयंक अग्रवाल समेत क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी।

Happy Birthday @SDhawan25 Paaji, you are an amazing human being so full of life and joy. May God bless you abundantly. pic.twitter.com/XCuiIkwie3 — Rishabh Pant (@RishabhPant17) December 5, 2020

Happy birthday @SDhawan25 have a super year and all the happiness buddy pic.twitter.com/xQZHrapZdh — DK (@DineshKarthik) December 5, 2020

Happy birthday Jatt Ji! Wishing you a year full of happiness and success @SDhawan25 pic.twitter.com/NL0GQLr4bb — Mayank Agarwal (@mayankcricket) December 5, 2020

साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले धवन टीम इंडिया के लिए बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट में।

साल 2013 में इंग्लैंड में आयोजित हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को खिताबी जीत दिलाने में धवन की अहम भूमिका थी। वहीं साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी धवन भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और टीम इंडिया फाइनल तक पहुंच सकी थी।

धवन ने भारत के लिए खेले 139 वनडे मैचों में 45 की औसत से 5,808 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि धवन का टेस्ट करियर फिलहाल अधर में है लेकिन डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अब भी धवन के नाम है जो धवन ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 गेंदो पर 100 रन जड़कर बनाया था।

टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए खेल 62 मैचो में 1,589 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में भी धवन का प्रदर्शन शानदार रहा है। धवन आईपीएल में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए धवन ने 12 मैचों में 34.73 की औसत और 135.67 की स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल है।

Many Many happy returns of the day to a ever smiling guy I admire a lot , @SDhawan25 . Sasural mein khoob khoob run banao baaki matches mein bhi aur har khushi manaao. May you get to have many more celebrations , itni ki jaanghein laal ho jaayein . pic.twitter.com/8U5MVHLlaX — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 5, 2020