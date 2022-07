भारतीय क्रिकेट को नई ऊचाईयों तक पहुंचाने में कई दिग्गज खिलाड़ियों का योगदान है लेकिन सुनील गावस्कर पहले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने टीम इंडिया को विदेशी धरती पर लड़ना सिखाया। जब टीम इंडिया के बल्लेबाज वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते थे, तो गावस्कर अकेले एक छोर संभाले रन बनाने के लिए जाने जाते थे। ऐसे विरले खिलाड़ी थे गावस्कर जो आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं।

गावस्कर के नाम अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाने से लेकर टेस्ट में सबसे पहले 10 हजार रन पूरे करने जैसे कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जिसे वो शायद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। जी हां, गावस्कर के नाम वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे धीमी पारी खेलने का रिकॉर्ड है जो उन्होंने 1975 में खेले गए पहले वनडे वर्ल्ड कप में बनाया था।

गावस्कर ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स स्टेडियम में 334 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए 174 गेंद खेलने के बावजूद सिर्फ 36 रन बना पाए जिसमें सिर्फ 1 चौका आया था। यही नहीं, उन्हें अंत तक कोई गेंदबाज आउट भी नहीं कर पाया यानी वो नाबाद रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइकरेट 20.69 का रहा। गावस्कर की धीमी पारी का नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम 202 रन के बड़े अंतर से ये मुकाबला हार गई। बता दें, गावस्कर की ये पारी वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे धीमी पारियों में शुमार है।

